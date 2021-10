Xinhua Silk Road: Sofisticada marca de licor chinês Red Xifeng destaca-se na quinta edição da Cúpula da Next

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Beijing (ots/PRNewswire) -O Red Xifeng, um licor sofisticado do renomado destilador chinês Xifeng Group, foi apresentado como o principal produto na Cúpula da NEXT (Singapura 2021), realizada na quarta-feira em Singapura.Com uma história de três mil anos, o licor Xifeng é um representante típico das marcas chinesas "made in China" e que se tornam globais. Ele engloba os traços de "harmonia universal" da cultura chinesa.A presença dos produtos da Red Xifeng na Cúpula demonstrou a franqueza e a responsabilidade da China perante o mundo, além do estilo da China como um grande país e a sólida tradição de uma civilização antiga.Como precursor na transformação digital das indústrias tradicionais, o licor Xifeng aproveitará as oportunidades apresentadas pela quinta Cúpula da Next, a nova rodada da revolução científica, tecnológica e industrial, a Iniciativa Cinturão e Rota (https://en.imsilkroad.com/) (BRI (https://en.imsilkroad.com/)) e o padrão de desenvolvimento de dupla circulação para integrar os recursos de alta qualidade do mundo, promover a qualidade e a inovação tecnológica. A marca pretende aprofundar a cooperação comercial (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) internacional, visando aprimorar a influência da marca e demonstrar o encanto dos produtos Made-in-China, além da cultura do licor chinês, afirmou Zhang Zheng, presidente do Xifeng Group.Com sede na província de Shaanxi, no noroeste da China, berço das culturas das dinastias Zhou, Qin, Han e Tang e a área central do BRI, o Xifeng Group exerce influências econômicas e culturais na construção do Cinturão e Rota (https://en.imsilkroad.com/).Nos últimos anos, o Xifeng Group iniciou a construção de projetos culturais como o museu do licor Xifeng e a antiga rua Xifeng, e promoveu o festival cultural do licor chinês sabor Feng, integrando todos os recursos de mídia para desenvolver a cultura do licor em múltiplas formas, níveis e em três dimensões sob o BRI e impulsionar a disseminação da cultura chinesa.A Cúpula da NEXT foi realizada com sucesso em Auckland, Hangzhou e Dubai em quatro edições consecutivas.Acesse o link original: https://en.imsilkroad.com/p/324133.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1639777/image.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell