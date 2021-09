Xinhua Silk Road: S. Chinas Nanning will die Nachtökonomie mit gebündelten nächtlichen Konsumzonen ausbauen

Peking (ots/PRNewswire)Nanning, die Hauptstadt der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang, baut eine Reihe von nächtlichen Wirtschaftsclustern auf, die verschiedene Szenarien für den nächtlichen Konsum bieten, um die lokale Wirtschaft zu beleben.Die Stadt, die sich durch heiße Sommertage und einen heißen Herbst auszeichnet, ist berühmt für ihre volkstümlichen Gewohnheiten, nachts auszugehen und einzukaufen, wobei die Ufer des Yongjiang-Flusses, des Mutterflusses der Stadt, das beliebteste Ziel für Einheimische und Reisende sind.Nach der Renovierung sind die Ufer des Yongjiang-Flusses, eines Nebenflusses des Perlflusses, ein beliebter Ort, um das nächtliche Schauspiel zu genießen, einschließlich der hell erleuchteten Brücke über den Fluss, der 3D-Lichtshow auf den Hochhäusern entlang des Flusses und der schillernden Ausflugsboote.Während der Sommerferien eilen Eltern und Studenten aus nah und fern nach Nanning, um die alten Volkshäuser, Arkaden, den Stadtgott-Tempel, die ausgehöhlten Fenster und die Gedenkbögen zu besichtigen, die alle in den drei Straßen und zwei Gassen des historischen Denkmalschutz-Viertel in Nanning zu finden sind.Das Viertel, eine Miniatur der über 1.000 Jahre alten Geschichte von Nanning, ist ein neues und einzigartiges Wahrzeichen der Stadt. Sieben Sehenswürdigkeiten innerhalb des Viertel, wie das China-Theater und die Deng Yingchao-Gedenkhalle, sind derzeit für die Öffentlichkeit zugänglich.Unweit des Häuserviertels liegt die Zhongshan Straße, ein Wahrzeichen für die traditionelle Küche Nannings, wo sich die Stände und Läden für Schnecken, gebratenen Fisch und lokale Reisnudeln oft mit Touristen füllen.Anderswo im Uptown-Viertel, einem weiteren nächtlichen Ökonomie-Demonstrationsblock von Nanning, werden die Werkstätten der ehemaligen Seidenfabriken renoviert und teilweise reserviert, um einen Touristik-Viertel mit kreativen Parks, Ausstellungen für darstellende Künste, thematischen Kinos, Kunsthotels, Musikbars, kreativen Lebensmitteln und charakteristischer Gastronomie entstehen zu lassen.Neben dem Yongjiang-Fluss, der "grünen Lunge" der Stadt, erstrahlt auch der Qingxiu-Berg mit seiner aufblühenden Nachtökonomie. In Fantawild Asian Legend, einem Hightech-Themenpark in Nanning, können Reisende auch die Kulturen der ASEAN-Länder kennen lernen.All dies gehört zu den geplanten Demonstrationsprogrammen der Stadt für die Nachtökonomie, und Nanning verspricht, bis 2022 10 solcher Programme fertig zu stellen, um die Nachtökonomie weiter voranzutreiben.https://en.imsilkroad.com/p/323657.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1610431/1.jpgPressekontakt:Yifan Yang+86-18610280219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell