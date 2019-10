Xinhua Silk Road: SAIC Motor nimmt in Indien Fahrt auf, meldet 31.000 Bestellungen bis September

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - Der in Shanghai ansässige AutobauerSAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor, 600104.SH) nimmt inIndien Fahrt auf. Im April dieses Jahres hat er seineProduktionsanlage in Betrieb genommen, und in den drei Monaten seitder Markteinführung des MG Hector sind bereits 31.000 Bestellungeneingegangen.Mit Blick auf das riesige Marktpotenzial in Indien hatte SAICMotor Anfang 2017 angekündigt, 3,275 Mrd. Yuan in eineAutomobilproduktion mit unterstützendem Zuliefererpark in Indien zuinvestieren. Dazu wurde das Halol-Werk von General Motors India inGujarat (Westindien) gekauft und modernisiert.In dem indischen Produktionswerk auf einer Fläche von 700.000Quadratmetern sollen jedes Jahr 56.000 Fahrzeuge vom Band rollen. Esist die dritte Automobilfabrik von SAIC Motor im Ausland (nebenThailand und Indonesien) und der erste Kapitaleinsatz eineschinesischen Autobauers in Indien.Am 27. Juni dieses Jahres feierte SAIC Motors erstes Modell MGHector sein indisches Marktdebut. MG Hector ist mit SAIC Motorseigenentwickeltem intelligentem Fahrsystem i-Smart ausgestattet, dasspeziell für den indischen Markt optimiert wurde. Das Modell hat sichschnell zu Indiens erstem Internet-Kassenschlager entwickelt.Bis zum 29. September (drei Monate nach Produktionsbeginn) sind imindischen Werk des chinesischen Autobauers 31.000 Bestellungeneingegangen, und 7.000 Neuwagen wurden bereits ausgeliefert.Durch die starke Präsenz von SAIC Motor in Indien sind nicht nurneue Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung entstanden, zusätzlichwurde die lokale Wirtschaft stimuliert, da über die Hälfte derAutoteile von lokalen Zulieferern hergestellt wird. Mit seinenInternet-Autos hat das Unternehmen auch das Geschäft von lokalenFirmen in den Segmenten Internet-Services, künstliche Intelligenz undweiteren Innovationsbereichen belebt.Die indische Regierung hat beschlossen, Fahrzeuge mit neuenAntriebsformen (NEV) stärker zu fördern. Nach Worten einesMitarbeiters von MG Motor India Pvt. Ltd. sind das gute Nachrichtenfür SAIC Motor. Das Unternehmen entwickelt bereits entsprechendeTechnologien und will bis Jahresende in Indien mit dem MG EZS ein NEVunter eigener Marke auf den Markt bringen.Ursprünglicher Link:https://en.imsilkroad.com/p/308756.html?from=singlemessageFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1010211/MG_Motor_India_Pvt_Ltd.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1010210/SAIC_Motor_India_MG_Hector.jpgPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell