Xinhua Silk Road: Ökologisch-technische Entwicklungszone Hebi wirbt online Investitionen aus Übersee an

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Hebi National Economic and Technological Development Zone (NETDZ), eine von neun nationalen Technologie-Entwicklungszonen in der zentralchinesischen Provinz Henan, nimmt jetzt an einer Kampagne zur Online-Anwerbung von Übersee- Investitionen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) teil, um den Austausch mit ausländischen Unternehmen zu erhöhen.Die vom Henan Provincial Commerce Department initiierte fünftägige Online-Kampagne zur Anwerbung von Investitionen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) startete am 19. April. Die in Hebi City ansässige Hebi NETDZ nahm diese Gelegenheit wahr und lieferte eine ausführliche Präsentation der kulturellen Landschaften, typischen Industrieansiedlungen und künftigen Chancen für globale Investoren.Auf der Onlineplattform stellt die Zone vor allem ihre sieben Großprojekte vor, darunter den Industrie-Inkubationspark für Automobilelektronik, das intelligente Industrieparkprojekt für Optoelektronik und das Hochleistungsprojekt für Magnesiumlegierungen mit einer geschätzten Investitionssumme von 9,5 Milliarden Yuan.Ziel der Teilnahme an den Online-Aktivitäten zur Investitionsanwerbung für Hebi NETDZ ist sowohl die Innovation ihrer Investitionsanwerbeaktivitäten als auch eine effektive Abwicklung der gesamten internationalen Kooperation.Die Zone wurde im November 1992 gegründet und umfasst ein praktisches und umfangreiches Straßen- und Schienennetz. Bislang haben sich drei führende Industriezweige in der Zone angesiedelt: Autoteile und -elektronik, Optoelektronik und Tiefenverarbeitung von Magnesiumprodukten.Nach über 27 Jahren haben sich inzwischen mehr als 500 Unternehmen in der Zone angesiedelt, darunter 103 Industrieunternehmen mit einem Hauptgeschäftsumsatz von über 20 Millionen Yuan.Als nächsten Schritt plant die Zone die weitere Beschleunigung des Aufbaus von charakteristischen Industrieparks, die Integration von Ressourcen und die Unterstützung von Serviceeinrichtungen für Upstream- und Downstream-Unternehmen verwandter industrieller Ketten, die kontinuierliche Verbesserung des industriellen Vorsprungs und Einflusses und eine Beschleunigung des Prozesses, sich zu einem neuen Höhepunkt beim Aufbau von Hebi City zu entwickeln.Den Originalbericht finde Sie unter: https://en.imsilkroad.com/p/312908.html?from=groupmessage&isappinstalled=0 (http s://en.imsilkroad.com/p/312908.html?from=groupmessage&isappinstalled=0)