Xinhua Silk Road: Nanjing Jiangbei New Area lädt globale Partner zur gemeinsamen Förderung der Entwicklung der Lebens- und Gesundheitsindustrie ein

Peking (ots/PRNewswire) - Nanjing Jiangbei New Area, ein neues Gebiet auf staatlicher Ebene in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, hat eine Einladung an globale Investoren geschickt, um in Chinas florierenden Lebens- und Gesundheitsmarkt einzusteigen, so ein kürzlich in Shanghai abgehaltenes Werbetreffen.Gegenwärtig hat die neue Pharma- und Life-Health-Industrie mit innovativer Medikamentenforschung und -entwicklung, High-End-Medizinprodukten, Gendetektion, Zelltherapie und Gesundheitsmanagement Gestalt angenommen und wurde allmählich zu einer der Säulen der Industrie in der Jiangbei New Area.Luo Qun, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Kommunalkomitees der KPCh in Nanjing, sagte auf dem Treffen, dass die Jiangbei New Area sich verpflichtet hat, sich zu einer Gen-Stadt in China zu entwickeln, indem sie sich auf das Sammeln von Schlüsseltechnologien in Spitzenbereichen konzentriert, Anstrengungen unternimmt, um lebenslange Gesundheitsdienste aufzubauen und eine vollwertige Gesundheitsindustrie zu bilden.Luo, der auch ein hoher Beamter des Jiangbei New Area Party Working Committee ist, drückte seine Hoffnung aus, dass das neue Gebiet mit Partnern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten kann, um die historischen Chancen zu nutzen, die die neue Runde der wissenschaftlichen und technologischen Revolution und der industriellen Revolution mit sich bringt, und um einen größeren Beitrag zur Sache der menschlichen Gesundheit zu leisten.Chen Chanmei, ein Beamter des Jiangbei New Area Party Working Committee, wies darauf hin, dass das neue Gebiet seit der offiziellen Genehmigung seiner Einrichtung durch den chinesischen Staatsrat im Jahr 2015 fruchtbare Erfolge erzielt hat.Laut Chen überstieg das BIP der Jiangbei New Area Ende letzten Jahres 300 Milliarden Yuan, gegenüber 143,5 Milliarden Yuan im Jahr 2014.Es ist erwähnenswert, dass Jiangbei New Area High-End- und wettbewerbsfähige Innovationskräfte gesammelt und Durchbrüche in der technologischen Innovation erzielt hat. Es hat ein Gen- und Zelllabor aufgebaut und eine intensive Zusammenarbeit mit mehr als 40 in- und ausländischen Universitäten und Forschungsinstituten durchgeführt. Gleichzeitig hat der neue Bereich eine vollwertige F&E- und öffentliche Technologieplattform geschaffen, die mehr als 850 führende Unternehmen und wissenschaftliche Forschungsinstitute in China bedient, mehr als 250 High-End-Projekte angezogen und mehr als 120 unternehmerische Projekte inkubiert hat.Als Teil der China (Jiangsu) Pilot Free Trade (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) Zone (FTZ) hat die Jiangbei New Area ihr Geschäftsumfeld ständig verbessert, indem sie fast 100 Reform- und Innovationsmaßnahmen einleitete, um Unternehmen ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu bieten.https://en.imsilkroad.com/p/320416.htmlPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell