Shanghai (ots/PRNewswire) - Bei der laufenden 14. internationalenAusstellung alkoholischer Getränke in China wählte der chinesischeLeichtindustrieverband und CADA (China Alcoholic Drinks Association)Kweichow Moutai sowie neun andere Spitzenvertreter in die Top 10 derchinesischen Spirituosenhersteller.Die neun anderen Unternehmen sind Wuliangye, Yanghe,Luzhoulaojiao, Gujing Group, Fenjiu Group, Yanjing Bier, COFCOGreatwall-Wein, die Jing-Marke und Shaoxing-Wein.Diese Messe kann einen neuen Rekord an Ausstellern und Besuchernaus allen Regionen der Welt verbuchen und wird als praktischerTreffpunkt zum vermehrten Austausch und stärkerer Kooperation in derBranche gesehen, sagt Wang Yancai, Direktor von CADA.An ihrem Stand im Zentrum der Messe stellt Kweichow Moutai dieMoutai-Kultur vor, indem sie eine Verbindung zwischen dertraditionellen Spirituosenbrennerei und Big-Data-Technologieherstellt, da das Unternehmen den Ausbau der chinesischenSpirituosenbranche unter dem Motto "smart Moutai und smarte Brauerei"anführen möchte.In den vergangenen Jahren hat Kweichow Moutai seineUnternehmenskultur erweitert, in der visionäre Konzepte, die Liebezum Detail und zuverlässige Arbeit zusammenwirken.An der dreitägigen International Alcoholic Drinks Expo, die 2006zum ersten Mal stattfand, nahmen mehr als 3.000 Spirituosenherstellermit einem Spektrum aus chinesischen Spirituosen über Wein, Bier,Brandy bis Whiskey teil.