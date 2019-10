Xinhua Silk Road: Moutai legt Fokus auf kulturelle Mission und Verbrauchererlebnis

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der führende chinesischeSpirituosenhersteller Kweichow Moutai sagte am Freitag anlässlich der14. China International Alcoholic Drinks Expo, dass Verbraucher beider Verkostung von Moutai-Produkten die Moutai-Kultur regelrechtspüren können. Für das Unternehmen ist die Messe eine ausgezeichnetePlattform, um seine kulturelle Mission und das Verbrauchererlebnis inden Mittelpunkt zu stellen.Nach Worten von Wang Yancai, Präsident der China Alcoholic DrinksAssociation (CADA), haben Spirituosen eine lange Tradition alsuniverselle Genussbringer für die Menschen und spielen eine tragendeRolle beim weltweiten kulturellen Austausch und bei der Entwicklungder Wirtschaft.Wang ist der Meinung, dass Chinas Spirituosensektor seineEntwicklungsvision kontinuierlich erweitern sollte. Durch kulturelleAustauschprogramme, gegenseitiges Lernen und Markenkooperation sollteeine enge Verzahnung mit dem internationalen Ökosystem angestrebtwerden, um das Spirituosenaroma nach und nach aufzuwerten."Kulturelle Kreativität und der Ausdruck von Spirituosenqualitätsind eng miteinander verwandt. Eine gute Lebensqualität braucht nichtnur Aroma und den Geschmack von alkoholischen Getränken - es verleihtihm auch einen Ausdruck voll Geist und Kreativität", sagte SongShuyu, Vice President und Generalsekretär der CADA.Im Bestreben, für die einzigartige traditionelle chinesischeKultur zu werben, arbeitet der führende chinesischeSpirituosenhersteller Moutai seit einigen Jahren verstärkt an seinerkulturellen Mission und betreibt den kulturellen Markenaufbau mit denBesonderheiten der neuen Ära.Moutai meldet ausgezeichnete Ergebnisse in Sachen Betriebsertrag,Bruttogewinn, Gewinnspanne und Umsatzwachstum. Bei der Messe wurdedie Moutai Group vom China National Light Industry Council und vonder CADA als einer der zehn wachstumsstärksten chinesischenSpirituosenhersteller ausgezeichnet.Die dreitägige International Alcoholic Drinks Expo vom 18. -20.Oktober fand 2006 zum ersten Mal statt. Sie lockte mehr als 3.000Spirituosenhersteller an, die Produkte wie chinesische Spirituosen,Wein, Bier, Brandy und Whiskey im Gepäck hatten.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/308883.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014281/Moutai_Chairman_exhibition_booth.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1014282/Moutai_exhibition_booth.jpgPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell