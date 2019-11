Xinhua Silk Road: MG-Automobile glänzen auf der Internationalen Automobilausstellung 2019 in Guangzhou

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die seit hundert Jahren bestehendeAutomobilmarke MG brachte letzten Freitag ihren Plug-in-Hybrid-SUV MG eHS aufder 17. Internationalen Automobilausstellung in Guangzhou (GuangzhouInternational Automobile Exhibition), Südchina, auf den Markt. Außerdem wurdender erste Linkslenker, der MG-Klassiker TD, und die MG 6-Baureihe ausgestellt.Der MG eHS ist das erste Plug-in-Hybrid-SUV auf dem chinesischen Markt, das denEU-Vorschriften wie ECE, REACH und E-MARK entspricht und demnächst inGroßbritannien und Singapur angeboten wird, um dieses leistungsstarke Luxusautoauch globalen Verbrauchern zugänglich zu machen, sagte der Bereichsleiter vonSAIC Motor, Lu Xun, in einem Interview mit Xinhua.SAIC Motor ist seit 2007 Eigentümer von MG Motor mit Sitz in Longbridge,Birmingham, England.Lu sagte, dass die SAIC Group bestrebt ist, ein weltweit renommiertesAutomobilunternehmen mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Markenwirkungaufzubauen und die Globalisierung rasch voranzutreiben. Unterdessen hat MGkontinuierlich seine neuen Modelle herausgebracht, wobei sich jedes Modellweltweit durch die gleiche hohe Qualität auszeichnet.Anfang dieses Jahres wurde das erste rein elektrische SUV von MG, das globalenStandards entspricht, in Thailand, Großbritannien, den Niederlanden und anderenMärkten vorgestellt. In Zukunft wird es auch in Frankreich, Deutschland,Dänemark, Schweden und Belgien sowie anderen Ländern auf den Markt kommen,erklärte Lu und ergänzte, dass MG angesichts der starken Nachfrage in China undden ausländischen Märkten die Möglichkeit hat, seine globale Präsenz weiterauszubauen.Laut Lu richtet MG seine Aufmerksamkeit dabei auch auf junge Verbraucher undmöchte das ultimative Sporterlebnis bieten. Anfang November nahm der MG 6 XPOWERTCR an den ersten FIA World Motorsport Games teil und gewann für das chinesischeNationalteam und das britische Nationalteam den vierten Platz im Racing WorldCup.Die chinesische Automobilindustrie befindet sich in einer kritischen Phase derKonsolidierung und des Wandels. MG möchte mehr Produkte mit globaler Qualitätkreieren, die den Weg für eine gesündere und längerfristige Entwicklung desAutomobilmarktes gemäß den Bedürfnissen der Verbraucher weisen, ergänzte Lu.Link zur Original-Webseite:https://en.imsilkroad.com/p/309620.html?from=groupmessage&isappinstalled=0Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1036338/MG_autos_Guangzhou_International_Automobile_Exhibition.jpgPressekontakt:Silvia+86 15117925061Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135504/4453433OTS: Xinhua Silk Road Information ServiceOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell