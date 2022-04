Xinhua Silk Road: Live-Streaming-Aktivitäten zum Thema Pfingstrosen in der chinesischen Provinz Henan in Luoyang gestartet

Peking (ots/PRNewswire) -Die erste Episode einer Reihe von Live-Streaming-Aktivitäten zum Thema Pfingstrosen wurde am Mittwoch in der Stadt Luoyang in der zentralchinesischen Provinz Henan gestartet und bietet dem Publikum eine einzigartige Online-Reise durch die Pfingstrosen-Kultur und -Industrie der Stadt.Das einstündige Programm begann mit einem dreiminütigen Video, das die Geschichte und den Charme von Luoyang vorstellte. Danach führte der Moderator die Zuschauer zu Orten in der Stadt, die sich mit Pfingstrosen befassen, wie z. B. dem Botanischen Garten der Sui- und Tang-Dynastien, in dem die Zuschauer die Schönheit der Pfingstrosenblüte genießen können, und Chinas einzigem Pfingstrosenmuseum, in dem die Kultur und Geschichte der Pfingstrosenindustrie anhand von Gegenständen und Relikten dargestellt wird.Da die Stadt Luoyang bestrebt ist, ihre Attraktivität für junge Menschen zu erhöhen, wurde im Rahmen des Programms auch eine Jugendstation im Luolong-Distrikt eingerichtet, in der junge Talente, die in die Stadt kommen, nicht nur von einer umfassenden Infrastruktur, einem komfortablen Umfeld und zuvorkommenden Dienstleistungen profitieren können, sondern auch Unterstützung bei der Arbeit und im täglichen Leben erhalten.Darüber hinaus wurde auch das Wan'an Mountain Resort im Live-Streaming-Programm vorgestellt. Durch verschiedene touristische Aktivitäten sollten die Zuschauer einen Eindruck von der energiegeladenen Atmosphäre der historischen Stadt Luoyang bekommen.Da sowohl lokale als auch nationale Medienplattformen Kanäle für den Livestream anbieten, wurde das Programm am Mittwochmorgen insgesamt rund 3,446 Millionen Mal angesehen, und der dazugehörige Hashtag „Wie schön ist die Luoyang-Pfingstrose" rangierte auf Platz 27 der landesweit heißesten Themen auf Weibo, einer chinesischen Plattform für soziale Medien.Die Veranstaltung dauert bis zum 15. April. Jeden Tag gibt es ein einstündiges Live-Streaming-Programm, das die Zuschauer zu den wichtigsten Pfingstrosengärten, Museen, landschaftlich reizvollen Gegenden und anderen beliebten Orten in Luoyang führt und ihnen ein intensives Erlebnis bei der Besichtigung der Stadt vermittelt.Die Live-Streaming-Veranstaltung ist Teil des Online-Kampagnenprogramms von Luoyang, das über eine integrierte H5-Website mit Videos, 24-Stunden-Livestreams und interaktiven Aktivitäten zugänglich ist, bei denen die Zuschauer Fotos mit den Pfingstrosenblüten machen und bei einer Verlosung kulturelle Geschenke gewinnen können.Hier finden Sie den original Link: https://en.imsilkroad.com/p/327251.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1783084/image.jpgPressekontakt:Gao Jingyan +86 13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell