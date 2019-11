Xinhua Silk Road: Kunshan Herbstmesse für Investitionsförderung 2019 trägt Früchte

Peking (ots/PRNewswire) - Die Kunshan Autumn Investment PromotionFair 2019 fand gerade in der Stadt Kunshan in der ostchinesischenProvinz Jiangsu statt. Um die 1.000 Gäste aus verschiedenenWirtschaftszweigen reisten zu der Messe an.Im Rahmen der Messe wurden insgesamt 100 Projekte mit einemInvestitionsvolumen von insgesamt mehr als 80 Mrd. Yuan vergeben,darunter vier Projekte im Wert von jeweils über 10 Mrd. Yuan miteiner Gesamtinvestition von 33,73 Mrd. Yuan.Kunshan hat aus eigenen Kräften eine Entwicklungszone errichtetund sich dabei auf die qualitätsfokussierte Entwicklung konzentriert.2019 belegte die Stadt in der Liste der 100 erfolgreichstenchinesischen Kreisstädte nach Gesamtleistung zum 15. Mal in Folge denSpitzenplatz.2018 erwirtschaftete Kunshan als erste chinesische Kreisstadteinen BIP von über 380 Mrd. Yuan. Von Januar bis September diesesJahres hat die Stadt 196 neue Projekte mit ausländischenKapitalgebern aufgelegt. Die kombinierte registrierteAuslandsinvestition belief sich auf 1,28 Mrd. USD.Im Rahmen der Messe wurden Unternehmen ausgezeichnet, die sich inBezug auf Auslandskapital, Außenhandel, Industrieleistung undProduktionsgewinne 2019 um Kunshan besonders verdient gemacht haben.Es wurden acht Preise vergeben, darunter ein "Award for OutstandingContributions to Stable Foreign Capital Increase".Derweil lancierte Kunshan das erste Projektpaket im Gesamtvolumenvon 50 Mrd. Yuan auf der industriellen Angebot-Nachfrage-Plattform,ein Dokument zu Best Practices bei Investitionsförderung und den"Protection Theme Month" 2019.Um das Geschäftsumfeld in Kunshan zu verbessern, hat die Stadt 23Richtlinien und zehn Hilfsmaßnahmen umgesetzt. Außerdem wurdengemeinsam mit den Ländern entlang der neuen Seidenstraße (B&R) siebenF&E-Plattformen entwickelt.Kunshan will aus den vielen Chancen, die sich infolge desFortschritts der Seidenstraßeninitiative und anderer nationalerStrategien wie beispielsweise Pilotzonen für Freihandel ergeben,Kapital schlagen und führt als moderne Pilotstadt im neuen Zeitalterdie qualitätsfokussierte Entwicklung an.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/309202.htmlPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell