Xinhua Silk Road: KI unterstützt Entwicklung der China-ASEAN-Freihandelszone

Peking (ots/PRNewswire) - Die künstliche Intelligenz (KI) wird vonBesuchern des ersten China-ASEAN AI Summit als eine treibende Kraftangesehen, um die Entwicklung der China-ASEAN-Freihandelszonevoranzubringen.China ist seit zehn Jahren der größte Handelspartner derASEAN-Staaten. Im ersten Halbjahr 2019 sind die ASEAN-Staaten zumersten Mal überhaupt zum zweitgrößten Handelspartner Chinasaufgestiegen. Das bilaterale Handelsvolumen erreichte 291,85 Mrd.USD, ein Zuwachs von 4,2 gegenüber dem Vorjahr.Den soliden Handelsbeziehungen kommt der breite Einsatz vonKI-Technologien zugute. So kann sich beispielsweise der Inhaber einerHandelskette für frische Melonen in Zhengzhou in derzentralchinesischen Provinz Henan direkt über das Wachstumsstadiumder Drachenfrucht oder die Marke und Menge der Pestizide informieren,die auf der Plantage in Thailand eingesetzt werden - über Kameras vonHikvision, die auf der Plantage installiert sind.Neben dem Agrarsektor kommen KI-Technologien auch bei derKatastrophenhilfe zum Einsatz.Im Juli 2018, als Laos von schweren Überschwemmungen heimgesuchtwurde, kam es zu einem Dammbruch bei einem Wasserkraftwerk in derProvinz Attapeu, der viele Häuser zerstörte.Ein chinesisches Unternehmen lieferte ein hochmodernes unbemanntesLuftfahrzeug (UAV), mit dem die Gegend kartiert wurde. Nachanschließender KI-Analyse war das Hilfsteam in der Lage, vielebislang unentdeckte Katastrophengebiete zu finden und vieleeingeschlossene Dorfbewohner zu retten, nachdem die Route neu geplantwurde.Chairat Porntipwarawet, Generalkonsul im königlichenthailändischen Generalkonsulat in Nanning, bezeichnet dieKI-Kooperationsplattform zwischen ASEAN-Staaten und China als extremwichtig. Sie eröffnet neue Entwicklungsperspektiven, von denen beideSeiten gleichermaßen profitieren.Bei dem Gipfel wurde die China-ASEAN-Serviceplattform fürFinanzinformationen in Betrieb genommen. Viele Experten gehen davonaus, dass sie ein wichtiges Hilfsmittel für die genaue Abstimmung derFinanz- und Realwirtschaft innerhalb der China-ASEAN-Freihandelszonebieten wird.Laut eines Verantwortlichen wird die Plattform professionelleInformationsdienste bereitstellen, beispielsweiseFinanzinformationen, Daten, Analysen und Beratung für Unternehmen inChina und den ASEAN-Staaten, die jeweils den anderen Markterschließen wollen. Dies geschieht durch Einbindung mit Xinhua SilkRoad, eine Wirtschaftsinformationsplattform, die die Entwicklung derneuen Seidenstraße unterstützt. Neben der Entwicklung derWirtschaftsbeziehungen zwischen China und den ASEAN-Staaten wirddamit auch die persönliche Begegnung zwischen den beiden Seitengefördert.