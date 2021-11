Xinhua Silk Road: Jiangyin in Ostchina zeigt eine starke Dynamik der aufstrebenden Industrien

Peking (ots/PRNewswire) -Auf der 3. Entwicklungskonferenz und dem Jiangyin-Symposium 2021 über wirtschaftliche und handelpolitische (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) Zusammenarbeit, die am vergangenen Samstag in der Stadt Jiangyin in der ostchinesischen Provinz Jiangsu stattfanden, wurden insgesamt 182 Projekte mit einem Investitionsvolumen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) in Höhe von 136,3 Milliarden Yuan unterzeichnet.Die während der Konferenz vertraglich abgesclossenen Projekte betreffen Bereiche wie neue Energien, integrierte Schaltkreise, High-End-Ausrüstung, Biomedizin, intelligente Fertigung usw. Von der Gesamtzahl der Projekte waren 36 Projekte mit ausländischer Beteiligung und einem Gesamtinvestitionsvolumen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) von 9,1 Milliarden US-Dollar, die einen starken Innovations- und Entwicklungsdynamik in Jiangyins strategisch aufstrebenden Industrien auslösten.Außerdem unterzeichnete Jiangyin insgesamt 16 Fonds verschiedener Art mit einem Gesamtvolumen von 58,8 Mrd. Yuan. Unter anderem wurde der 5-Milliarden-Fonds für die Entwicklung der aufstrebenden Industrie in Jiangyin Xiake gemeinsam von den Regierungen aller Ebenen, der Heilan-Gruppe und anderen Investmentgesellschaften initiiert und eingerichtet. Sie wird das gemischte Kapitalmanagement erforschen und die digitale und intelligente Transformation der Fertigungsindustrie vorantreiben.Derzeit hat Jiangyin rund um seine dreihundert Milliarden-Industrievorteile, darunter hochwertige Textilien und Bekleidung, neue petrochemische Materialien und neue Metallmaterialien, aktiv das Wachstum strategischer aufstrebender Industrien gefördert und die Führung bei der Einführung von Zukunftsindustrien wie 5G-Kommunikation, intelligente Fertigung und Kulturtourismus übernommen.In diesem Jahr hat Jiangyin einen 200 Millionen Yuan schweren Fonds für wissenschaftliche und technologische Innovationen eingerichtet, mit dem die Entwicklung strategischer neuer Bereiche gefördert werden soll.In Jiangyin gibt es 3 Technologie-Inkubatoren auf nationaler Ebene, 1 Technologie-Beschleuniger und 6 Masseninnovationsräume. Er beschleunigt den Bau des Sunan National Innovation Park und des Digital Innovation Port im Jangtse-Delta (Jiangyin).Die Jiangyin-Hightech-Industrieentwicklungszone, das Kerngebiet des Sunan National Innovation Park, ist die zweite nationale Hightech-Zone Chinas, die sich in einer Kreisstadt befindet.Original Link https://en.imsilkroad.com/p/324586.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1677364/Aerial_photo_shows_city_view_Jiangyin.jpgPressekontakt:Amanda+86-18610280219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell