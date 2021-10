Beijing (ots/PRNewswire) -Die Jahreskonferenz 2021 des Financial Street Forum soll am Mittwoch in Peking eröffnet werden, so der Veranstalter auf einer Pressekonferenz.Die dreitägige Veranstaltung zu dem Thema "wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und finanzielle Maßnahmen" wird verschiedene Inhalte beleuchten, und im Vergleich zum letzten Jahr werden mehr Teilnehmer aus Übersee erwartet.Geplant sind fünf parallele Foren, in denen sich die Teilnehmer zu den Themen Realwirtschaft und Finanzdienstleistungen, grüne Entwicklung und finanzieller Beitrag, Öffnung des Finanzsektors und globale finanzielle Zusammenarbeit, Finanztechnologie (Fintech) und digitale Wirtschaft sowie Governance-System und finanzielle Sicherheit austauschen können.Fast 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland werden sich auf die Erörterung wichtiger Themen wie das Entwicklungsparadigma des "dualen Kreislaufs" konzentrieren. Es wird darauf hingewiesen, dass das Forum mehr als 140 ausländische Teilnehmer aus 32 Ländern und Regionen angezogen hat, was einem Anstieg von 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auf den meisten Foren zu globalen Inhalten werden Hauptvorträge von ausländischen Experten gehalten.Darüber hinaus werden während des Forums auch spezielle Aktivitäten wie eine Ausstellung zum digitalen RMB und zu Fintech-Regulierungsinstrumenten stattfinden.Das 2012 gegründete Forum wird von der Volksregierung der Stadt Peking, der People's Bank of China (PBOC), der Xinhua News Agency, der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), der China Securities Regulatory Commission (CSRC) und der State Administration of Foreign Exchange (SAFE) gemeinsam organisiert und gilt als wegweisend für Chinas Finanzreform und -entwicklung.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/324338.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1663836/1.jpgPressekontakt:Amanda+86-18610280219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell