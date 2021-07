Xinhua Silk Road: Internationale Konferenz der Industrie für neue Materialien startet in Bengbu in der ostchinesischen Provinz Anhui

Peking (ots/PRNewswire) - Die von der Volksregierung der Provinz Anhui und der International Commission on Glass (ICG) gesponserte International New Materials Industry Conference eröffnete am Freitag in Bengbu. in der ostchinesischen Provinz Anhui.Die Konferenz stand unter dem Motto "Neue Materialien, neue Energie, neues Leben" und zog mehr als 1.700 Delegierte an, darunter Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, Verantwortliche von Verbänden der Industrie für neuen Materialien, Führungskräfte der führenden Unternehmen im Bereich der neuen Materialien und Finanzinstitute (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html).Wie Wang Qingxian, Gouverneur der Provinz Anhui, in seiner Rede während der Eröffnungszeremonie der Konferenz sagte, hat die Provinz Anhui in den letzten Jahren die Entwicklung der Industrie für neue Materialien gefördert. Er fügte hinzu, dass in der Periode des 14. Fünfjahresplans zwischen 2021 und 2025 tiefgreifende Veränderungen in der Entwicklung der Industrie für neue Materialien erwartet werden und die intelligente Entwicklung vermehrt im Bereich der Technologie für neue Materialien Einzug hielte.Huang Xiaowu, Sekretär des Stadtkomitees der KPC Bengbu, gab eine detaillierte Einführung in die Industrie für neue Materialien in Bengbu: Er erwähnte die wichtigsten Kennzahlen der Industrie, die bedeutende Forschungs- und Entwicklungsplattform und die neuesten Errungenschaften und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass durch die Ausrichtung der internationalen Konferenz für die Industrie für neue Materialien sowohl Investitionen als auch Talente angezogen würden. Die Konferenz soll eine wichtige Plattform für eine größere Sichtbarkeit der Stadt werden und ihren Ruf auf diesem Gebiet steigern.Bei der Eröffnungszeremonie wurden neue Projekte der Industrie für neue Materialien in 14 Städten der Provinz Anhui unterzeichnet.Nach der Eröffnungszeremonie sind drei Dockingaktivitäten für industrielle Zusammenarbeit und eine Dockingaktivität im Bereich Technologie und Finanzen geplant, und eine Ausstellung während der Konferenz zeigt die modernsten technologischen Errungenschaften in der Entwicklung der Industrie für neue Materialien.Bengbu wird eine treibende Rolle bei dieser internationalen Plattform mit hohem Standard spielen, die Entwicklung der Industrie für neue Materialien beschleunigen und eine High-End-Kommunikationsplattform, eine Plattform für die Veröffentlichung von Ergebnissen und eine Plattform für den industriellen Kapitalhandel für die Industrie für neue Materialien aufbauen.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/322740.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1576262/image.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell