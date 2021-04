Xinhua Silk Road: Intelligente Energie, Energie-Internet wird voraussichtlich die Hauptrichtung der Energieentwicklung in der Zukunft sein, Vorsitzender von Trina Solar

Peking (ots/PRNewswire) - Intelligente Energie und Energie-Internet werden voraussichtlich die Hauptrichtung der Energieentwicklung in der Zukunft sein, sagte Gao Jifan, Vorsitzender und CEO von Trina Solar Co., Ltd. einem der weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik (PV)-Smart-Energy-Lösungen, während der Boao Forum for Asia (BFA) Jahreskonferenz 2021, die vom 18. bis 21. April stattfand.Die Energiebranche hat eine Revolution erlebt, die durch Elektrifizierung, kohlenstoffarme und intelligente Transformation gekennzeichnet ist. Nach den Veränderungen hat Trina Solar mit der Erforschung des industriellen Internets begonnen.In Bezug auf die digitale Transformation übernahm das Unternehmen 2018 die Führung bei der Einführung einer Energie-IoT-Marke, TrinaIoT, die IoT-Sensortechnologie und internetbasierte Big-Data-Technologie nutzt, um Unternehmen bei der Verbesserung des digitalen Betriebs und der Managementeffizienz zu unterstützen, so Gao.Letztes Jahr gründete Trina Solar die 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, die Unternehmen und Organisationen aus vor- und nachgelagerten Bereichen der industriellen Kette zusammenbringt, um zum gegenseitigen Nutzen zu arbeiten. Bis Ende 2020 hat die Allianz rund 60 Mitglieder aufgenommen.Es wird einen größeren Entwicklungsspielraum für die PV-Industrie geben, wenn die nicht-technischen Kosten von PV-Kraftwerken reduziert werden können. In der Zwischenzeit, durch die weitere Förderung der innovativen Entwicklung mit Energiespeicherung und Wasserstoffproduktion, wird PV Smart Energy eine vorherrschende Rolle im Energiesystem spielen, so Gao.Ihm zufolge wird Trina Solar seine Anstrengungen verstärken, um die Modulkapazität bis Ende 2021 auf über 50 GW zu erweitern, und danach streben, die globale grüne Entwicklung anzuführen, indem es ein Weltklasse-Unternehmen schafft, das Produkte und Lösungen in den Bereichen Solarenergie, Energiespeicherung, Wasserstoff und intelligentes Energie-Internet während des 14. Fünfjahresplans von 2021 bis 2025 anbietet.Gao erwähnte auch, dass das Unternehmen aktiv auf die Belt and Road Initiative reagiert und eine intensive Zusammenarbeit mit den Belt and Road Ländern verfolgt.Trina Solar wurde 1997 gegründet und hat sich der Entwicklung von PV-Produkten, -Anwendungen und -Dienstleistungen verschrieben, um eine globale nachhaltige Entwicklung zu fördern. Derzeit hat das Unternehmen weltweit mehr als 66 GW Solarmodule geliefert und über 3 GW Solarkraftwerke an das Netz angeschlossen, wobei sich die Geschäftspräsenz auf mehr als 100 Länder und Regionen erstreckt.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/321087.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1494974/image1.jpgPressekontakt:Silvia86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell