Xinhua Silk Road: Hangzhou in Ostchina wird zum beliebten Ziel für Investitionen

Beijing (ots/PRNewswire) - Hangzhou, die Hauptstadt derostchinesischen Provinz Zhejiang ist in den letzten Jahren zu einembeliebten Ziel für Investitionen in ein verbessertes Geschäftsumfeldgeworden.Statistiken zeigen, dass Hangzhous tatsächliche Nutzung vonausländischem Kapital im Zeitraum Januar bis September 6,086Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 19,21 Prozentgegenüber dem Vorjahr entspricht.Das Ergebnis ist zunächst einmal darauf zurückzuführen, dass dieStadt eine Vielzahl von Maßnahmen implementiert hat, um Talenteanzuziehen und die damit verbundenen Dienstleistungen zu verbessernund so ihr Geschäftsumfeld zu optimieren.Hangzhou liegt in China an erster Stelle, was den Nettozufluss vonTalenten in den Jahren 2018 und 2019 angeht. Die Stadt ist auchführend bei der Einführung hochrangiger ausländischer Talente,Ingenieure und Eliten aus Wissenschaft und Technologie.Der reiche Talentpool hat Wellen von hochwertigem Kapital undfortgeschrittenen Industrien mit sich gebracht, die Hangzhou zu einemZentrum für High-End- und intelligente Fertigung gemacht haben.Viele transnationale industrielle Inkubationsplattformen wie derChina Australia Medtech Innovation Park und der Sino-FinnishTechnology Industrial Park, haben sich in der Stadt niedergelassenund treiben die lokale industrielle Transformation und Modernisierungvoran.Darüber hinaus hat Hangzhou seine behördlichen Dienstleistungenverbessert, Steuern und Gebühren gesenkt und die Verwaltungsverfahrengestrafft, um ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu schaffen.Hangzhou hat in Zusammenarbeit mit Großbanken staatliche Mittel,richtlinienbasierte Technologiegarantien, Spezialfonds für kleine undmittlere Technologieunternehmen sowie etablierte Technologiebankeneingerichtet, um Innovation und Unternehmertum zu fördern.Auch bei der Steuersenkung gelang der Stadt ein Durchbruch. DieDaten zeigen, das seit 2018 Steuern im Wert von 2,309 Milliarden Yuanfür 116.300 Unternehmen gesenkt wurden. Unterdessen hat dieMehrwertsteuerreform der Stadt den Unternehmen 4,105 Milliarden Yuanerspart.Dank der geografischen Vorteile, der reichlich vorhandenenRessourcen an Talenten, Innovationen und Kapital sowie effizientenbehördlichen Dienstleistungen genießt Hangzhou mehr Möglichkeiten alsje zuvor, so ein Beamter des Hangzhou Investment Promotion Bureau.Siehe den Link: https://en.imsilkroad.com/p/309211.htmlPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell