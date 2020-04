Xinhua Silk Road: GOVKING stellt GoldMax's Love, eine aus der Milch von Weiderindern hergestellte Babynahrung, auf Livestreaming-Plattformen, vor

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die Hainan GOVKING Group stellte kürzlich ein neues Produkt seiner Babynahrungsmarke Gold Max's Love im Rahmen einer Liveübertragung in einem Studio in der Haikou Integrated Free Trade (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) Zone vor. Unter anderem war der Parteisekretär der Freihandelszone, Lu Min, anwesend, um das Produkt zu bewerben."Die Wahl einer bestimmten Babynahrung stellt eine der obersten Prioritäten einer Familie dar, da ausschließlich das richtige Produkt die gesunde und sichere Ernährung eines Säuglings gewährleisten kann", erklärte Lu.Das aus der Milch von Weiderindern gewonnene Milchpulverprodukt, das gemeinsam von GoldMax und der Fronterra Co-operative Group, einem renommierten Molkereiunternehmen aus Neuseeland, entwickelt wurde, wird laut Lu die anspruchsvollen Ernährungsbedürfnisse chinesischer Kunden zufriedenstellen."Aus der Milch von Weiderindern produziertes Milchpulver folgt den Grundsätzen natürlicher Zuchtvorgänge und Freilandhaltung", so Wu Suguo, Vorsitzender der GOVKING Group (GoldMax, Neuseeland). GoldMax ist Teil der ersten Lieferung chinesischer Milchpulvermarken, die von der neuseeländischen Institution AsureQuality für aus der Milch von Weiderindern gewonnene Milchprodukte zertifiziert sind.GOVKING Group und Haikou Integrated FTZ weihten den grenzüberschreitenden E-Commerce GOVKING-Livestreaming-Inkubator feierlich ein und gaben bekannt, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen Vorteile zur gemeinsamen Errichtung des Inkubators nutzen würden.Die Veranstaltung wurde von Xinhua Silk Road live an Verbraucher in zahlreichen Ländern rund um den Globus übertragen. Auch Plattformen wie kuaishou, vzan, JD.com und taobao trugen zur Übertragung bei. Die Live-Sendung blickte auf insgesamt 4,57 Millionen Online-Views und Online-Verkäufe von über zehn Millionen Yuan.GoldMax's Love, ein hochwertiges Milchpulverprodukt aus Neuseeland, wurde 2015 in Hainans Duty Free-Shops zum Verkauf bereitgestellt wurde und gilt seit nunmehr vier aufeinanderfolgenden Jahren als umsatzstärkste Marke.Zukünftig wird GoldMax die neue Generation kurzer Videoclips sowie Live-Übertragungen für E-Commerce nutzen und so ein aus Berühmtheiten, Social Media- Influencern und Talenten bestehendes Marketing-Ökosystem entstehen lassen.Den ursprünglichen Link finden Sie hier: https://en.imsilkroad.com/p/312851.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1157099/GOVKING.jpgPressekontakt:Silvia Su+86-151-1792-5061Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135504/4575746OTS: Xinhua Silk Road Information ServiceOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell