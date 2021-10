Xinhua Silk Road: Experten betonen Widerstandsfähigkeit und Vitalität des chinesischen Finanzsektors zur besseren Unterstützung der Realwirtschaft im zweiten Halbjahr

Peking (ots/PRNewswire) -Der chinesische Finanzsektor, der in der ersten Jahreshälfte 2021 zu einer stabilen wirtschaftlichen Erholung beigetragen hat, wird dringend aufgefordert, sich an die Sicherheitsgrundlagen zu halten und mehr Widerstandsfähigkeit und Vitalität an den Tag zu legen, um die hochwertige Entwicklung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte voranzutreiben.Experten äußerten sich auf der Jahreskonferenz 2021 des Financial Street Forum, die vor kurzem stattfand, dahingehend, dass der chinesische Finanzsektor sowohl mit externen Schocks aufgrund einer möglichen Änderung der Politik der Zentralbanken entwickelter Volkswirtschaften wie der US-Notenbank als auch mit internen Sorgen aufgrund der Schuldenkrise einiger Unternehmen zu kämpfen hat.Pan Gongsheng, stellvertretender Gouverneur der chinesischen Zentralbank und Leiter der staatlichen Devisenverwaltung, sagte, dass sich die chinesische Wirtschaft im Vergleich zur letzten Runde des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank in einer besseren Position befinde, was bedeute, dass die nationale Wirtschaft ihre Erholungsdynamik beibehalten habe, was die Grundlage für den chinesischen Devisenmarkt bilde, um sich gegen externe Schocks zu schützen.Yi Gang, Gouverneur der chinesischen Zentralbank, sagte, dass die Schuldenkrise der Evergrande Group einen Einzelfall von Schuldenkrisenrisiken darstelle und dass ein Drittel der rund 300 Milliarden US-Dollar Schulden des Unternehmens Finanzverbindlichkeiten mit dezentralen Gläubigern und Sicherheiten seien, was auf kontrollierbare Spillover-Risiken für die Finanzindustrie hinweise.Seit Beginn des dritten Quartals haben die zunehmenden in- und ausländischen Risiken und Herausforderungen den Druck auf Chinas wirtschaftlichen Strukturwandel erhöht, und vor diesem Hintergrund wurde eine bessere Verteilung der Finanzmittel besonders wichtig.Xiao Yuanqi, stellvertretender Leiter der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), sagte, dass die Entwicklung eines integrativen Finanzwesens die Optimierung der Genauigkeit von Finanzdienstleistungen, die Entdeckung und Befriedigung des tatsächlichen Finanzbedarfs und die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen erfordert, die die Auswirkungen von Geschäftszyklen und Ertragsschwankungen abfedern können.Guo Shuqing, Leiter des CBIRC, sagte zum Thema Versicherungen, dass der chinesische Versicherungssektor, obwohl er gemessen an den Prämieneinnahmen weltweit an zweiter Stelle steht, in seiner Dichte und Tiefe noch verbesserungsbedürftig ist und auch die Relevanz und Vielfalt des Versicherungsschutzes unzureichend ist.Ursprünglicher Link https://en.imsilkroad.com/p/324454.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1669956/image_1.jpgPressekontakt:Amanda+86-18610280219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell