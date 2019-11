Xinhua Silk Road: Chinesischer Autohersteller Brilliance Auto Group macht wichtigen Schritt in der Erschließung des südamerikanischen Marktes

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische AutomobilherstellerBrilliance Auto Group Holdings Limited (Brilliance Auto Group) hateinen wichtigen Schritt in der Erschließung des südamerikanischenMarktes gemacht, indem das Unternehmen eine Kooperation mit derChongqing Lifan Holdings Co., Ltd. (Lifan Group) eingegangen ist, beider es sich um einen weiteren chinesischen Automobilherstellerhandelt, um mit diesem gemeinsam ein Montagewerk in Uruguay zu bauen.Die Unterzeichnungszeremonie für die Kooperation fand am Dienstagzur Ortszeit in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays statt.Das Werk auf dem Highway No. 1 von San Jose im Süden Uruguays wirdeine Fläche von 21 Hektar (ca. 210.000 Quadratmeter) belegen, wobeieine Fläche von 38.000 Quadratmetern bebaut werden wird. In dem Werkwird man sich auf den Zusammenbau von SKDs für Motoren und Automobile(Semi-Knocked-Down) konzentrieren und das Werk wird für eineKapazität von 20.000 Einheiten pro Schicht geplant.Laut der Vereinbarung sollen sich die Brilliance Auto Group unddie Lifan Group nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Werks eineProduktionskapazität von 18.000 Automobilen innerhalb von drei Jahrenteilen, wobei 3.000 hiervon im ersten Jahr, 5.000 im zweiten und10.000 im dritten Jahr produziert werden sollen.Die Brilliance Auto Group plant als erstes das Modell BrillianceV3 und danach das Modell Brilliance V7 in diesem Werk zu bauen, umweitere Autos der Brilliance-Serie, bei der es sich um eine wichtigeMarke des Unternehmens handelt, auf den südamerikanischen Markt zubringen.Uruguay fördert als am weitesten entfernter strategischer PartnerChinas unter der Belt-and-Road-Initiative (BRI) sowie als wichtigesMitglied des Southern Common Market (Mercosur), einer wichtigenHandelsorganisation in Lateinamerika, eine wichtige strategischePosition auf dem südamerikanischen Markt.Die Zusammenarbeit wird beide Seiten dabei unterstützen, ihrejeweiligen Vorteile voll auszuspielen, um sie Kunden in Uruguay undSüdamerika mit mehr hochqualitativen und kosteneffizientenchinesischen Automobilen zur Verfügung zu stellen.Hierbei handele es sich für die Brilliance Auto Group um einenwichtigen Schritt in der Erschließung des südamerikanischen Marktessowie einen strategischen Plan der beiden Firmen für die Entwicklungunabhängiger Marken auf diesem Markt mit Hilfe des Teilens vonRessourcen und vorteilhafter Komplimentarität, sagte Yan Bingzhe,Vorsitzender der Brilliance Auto Group bei derUnterzeichnungszeremonie.Berichten zufolge hat die Brilliance Auto Group, ein aktiverTeilnehmer an der BRI, erfolgreich in ausländische Märkte in Asien,Afrika, Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa und andere Regionenexpandiert.Den Originallink finden Sie hier:https://en.imsilkroad.com/p/309382.htmlPressekontakt:Gao Jingyan+86-135-5290-5167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell