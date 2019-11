Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Hongqi, eine ikonischeLimousinenmarke unter dem Dach von Chinas führendem Automobilhersteller, der FAWGroup, zieht beim dritten "NEXT Summit" (Dubai 2019) in Dubai die Blicke aufsich. Hongqi ist Hauptpartner und das einzige offizielle Fahrzeug des Gipfels.20 Hongqi-Fahrzeuge, die letzten Monat in Dubai angekommen sind, sind währenddes Gipfels im Einsatz.Hongqi-Fahrzeuge werden in Dubai wegen ihres schicken Designs und großenInnenraums geschätzt - Merkmale, die Fahrern und Regierungsbeamten vor Ortzufolge den Bedürfnissen des arabischen Marktes gerecht werden und Konsumentenein komfortables Reiseerlebnis bieten.Hongqi kam erstmals im Dezember letzten Jahres nach Dubai, wo seine Serien "H5"und "H7" in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgten. Bislang sind in Dubai 202Hongqi-Fahrzeuge in Betrieb genommen worden; 2020 werden weitere 1.500 auf denMarkt kommen. Um die Nutzer in Dubai besser unterstützen zu können, wurden einlokales Servicezentrum und eine Ausstellungshalle eingerichtet.Da Dubai das Handels- und Logistikzentrum der Golfregion ist, wird der EintrittHongqis in diesen Markt nach Ansicht von Branchen-Insidern ein Sprungbrett fürden Eintritt der chinesischen Marke in den Nahost-Markt sein.Hongqi, das es sich zum Ziel gesetzt hat, eine marktorientierte internationaleMarke zu werden, die für junge Menschen attraktiv ist, setzt sich aktiv dafürein, weltweit zu expandieren. Die Marke hat das selbst entworfene und gebauteSupercar "S9" und das vollelektrische SUV-Konzeptfahrzeug "E115" zurInternationalen Automobilausstellung im September in Frankfurt vorgestellt undsich zudem auf der Dubai International Motor Show präsentiert, die Anfang desMonats ebenfalls in Dubai stattfand.Hongqi will weitere Innovationen für eine noch breitere Entwicklung ermöglichen:Die Marke hat ein internationales F&E-Team von 5.000 Forschern gebildet. Ihrweltweiter F&E-Hauptsitz befindet sich in Changchun (China), während ihrForschungszentrum für Technologieinnovationen, Forschungsinstitut für neueEnergiekonzepte, Forschungszweig für Design und ihr F&E-Zentrum für künstlicheIntelligenz, entsprechend, in Peking, Schanghai, München und im Silicon Valleyansässig sind.Hongqi, was wörtlich "rote Flagge" bedeutet, wurde 1958 gegründet und alsFahrzeug für Paraden bei nationalen Feierlichkeiten verwendet. Es ist eine Markeunter dem Dach von FAW, dem ersten Automobilhersteller in China, der 1953gegründet wurde. Andere Marken von FAW sind "Jiefang" und "Besturn".Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/309609.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1035834/1111.jpgPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135504/4453186OTS: Xinhua Silk Road Information ServiceOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell