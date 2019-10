Xinhua Silk Road: Chinas größtes Offroad-Wüstenspektakel lockt 1,2 Millionen Teilnehmer an

Peking (ots/PRNewswire) - Das 14. FB-Life Alxa Hero Festival, dasvom 1.-5. Oktober im Alxa-Bund in der nordchinesischen autonomenRegion Innere Mongolei ausgerichtet wurde, lockte 1,2 MillionenOffroad-Teilnehmer, Fans und Touristen an, die sich das Rennspektakelanschauten.Das seit 2006 bestehende Festival wurde 2019 gemeinsam vonFblife.com und der Kommunalregierung veranstaltet. In diesem Jahrhaben nahezu 400.000 Fahrzeuge an Chinas größtem Offroad-Meetingteilgenommen.Das fünftägige Festivalprogramm umfasste mehr als 50 Aktivitätenwie einen Team-3-(T3-)Series-Wettbewerb, Geländefahrzeug-Grand-Prix,eine Musikkirmes, Automobilausstellung, ein Driftrennen und einFeuerwerk.Absolutes Festival-Highlight war der Team-3-Series-Wettbewerb.Dabei stellen sich drei Fahrzeuge den Herausforderungen als Team imGeist des Sports. In diesem Jahr nahmen 579 Konkurrenten und 346Fahrzeuge am T3 Challenge und T3 Relay teil.Weitere Highlights des 14. Alxa Hero Festival waren eineStunt-Flugshow und eine Lichtshow mit unbemannten Luftfahrzeugen.Während des Festivals erhellten 500 in Formation fliegende Drohnenden Himmel von Alxa und boten den Besuchern ein Spektakel aus Kunstund Technologie.An einer Produktausstellung des Tourismussektors der InnerenMongolei nahmen um die 130 Unternehmen mit Tourismusprodukten,Kunsthandwerk und regionalen Kreativartikeln teil, die den Charme derWüsten-, Nomaden- und Kamelkultur der Inneren Mongolei zum Ausdruckbrachten.Das jährliche Alxa Hero Festival ist zu einem der wichtigstenTreiber für die Entwicklung des Alxa-Bunds in eine internationaleTourismusdestination geworden. Laut Statistik konnte das LinkeAlxa-Banner, wo das Festival stattfand, im vergangenen Jahr mehr alssieben Millionen Touristen begrüßen. Die Einkünfte aus dem Tourismusbeliefen sich dabei auf rund 6,4 Milliarden Yuan, ein Plus von 46,91Prozent gegenüber dem Vorjahr.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/308646.htmlPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell