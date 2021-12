Xinhua Silk Road: Chinas Spirituosenhersteller Jiugui bietet exklusives Sponsoring zur Unterstützung der 2. Staffel einer kulturellen Varieté-Show

Peking (ots/PRNewswire) -Der chinesische Spirituosenhersteller Jiugui Liquor Co., Ltd. unterstützte das Comeback der zweiten Staffel von Shape of Culture, einer kulturellen Varieté-Show, die das chinesische Welterbeprojekt durch exklusives Sponsoring fördert.Die Sendung wird am Sonntag um 21.00 Uhr ausgestrahlt und stellt 12 weitere Welterbeprojekte in China vor, darunter die zentrale Achse von Peking und den Großen Kanal, im Vergleich zu den 12 Welterbeprojekten der ersten Staffel.In dieser Saison werden modernste Technologien wie Drohnen und 3D-Animationen eingesetzt, um das Welterbe auf dem Bildschirm zu präsentieren, damit das Publikum es besser versteht und die Werbung in den sozialen Medien wie Weibo, Wechat und Tik Tok verfolgt.Jiugui Liquor, das aus der zentralchinesischen Provinz Hunan stammt, ist seit der Gründung des Unternehmens stets bestrebt, als Pionier den Trend in der Spirituosenkultur anzuführen, wenn es um die Förderung und Weitergabe von Kultur geht. Außerdem hat sie ihre Bemühungen um die Verbreitung und Weitergabe der Spirituosenkultur über Jahre hinweg in vielerlei Hinsicht verstärkt.In diesem Jahr veranstaltete Jiugui Liquor zusammen mit Chinese National Geography, dem wichtigsten geografischen Magazin Chinas, eine Tournee zur Verbreitung der Spirituosenkultur in ganz China und kooperierte mit dem Ziel, die Kultur von Hunan zu fördern.„Jiugui" bedeutet in Mandarin-Chinesisch wörtlich „Trunkenbold" oder „Saftkopf", was in der lokalen Kultur von West-Hunan für das Streben nach Freiheit und einen Zustand der Leichtigkeit steht.Der ursprüngliche Link kann hier aufgerufen werden: https://en.imsilkroad.com/p/325442.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1713213/image_1.jpgPressekontakt:Bao,+86-18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell