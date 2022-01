Xinhua Silk Road: Chery präsentiert sein New Energy Vehicle QQ Ice Cream beim Kulturfestival in Wuhu, Anhui

Peking (ots/PRNewswire) -Chery Automobile hat vor kurzem sein erstes neues Energiefahrzeug (New Energy Vehicle, NEV), den QQ Ice Cream, auf den Markt gebracht. Dafür veranstaltete die Stadt Wuhu in der ostchinesischen Provinz Anhui am 28. Dezember ein Kulturfestival, bei dem nicht nur das neue Fahrzeug vorgestellt, sondern auch die traditionelle Kultur Wuhus gefördert werden sollte.Der QQ Ice Cream wurde im Rahmen der Eröffnungsfeier des Kulturfestivals am Dienstagabend der Öffentlichkeit vorgestellt. Zahlreiche Bürger waren anwesend, um Aufführungen wie die 3D-Drohnen-Performance, das Feuerwerk und die Lichtshow mitzuverfolgen.Das neue Auto ist das erste Modell der umweltfreundlichen iCar-Serie von Chery. Die Preise reichen von 29.900 bis 43.900 Yuan. Ziel ist es, ein grünes, wirtschaftliches und bequemes Fahrerlebnis zu bieten.Das Kulturfestival bietet zudem mehrere Ausstellungsbereiche, die Wuhus Geschichte und Kultur, moderne die Technologie und lokale Marken beleuchten. Die Besucher haben hier die Möglichkeit, die Kunst des Reisschnitzens in Wuhu, das Färben von Zellstoff und andere traditionelle Volkskünste sowie die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften wie NEVs, Roboter usw. näher kennenzulernen.Die Veranstaltung stelle eine wichtige Möglichkeit dar, das kulturelle Leben der Bürger zu bereichern und biete der Stadt Wuhu eine Bühne, um die innovativen Leistungen der lokalen Unternehmen vorzustellen sowie die Chance, ihren Ruf zu fördern, erklärte Shan Xiangqian, Parteichef der Stadt Wuhu.Ursprünglicher Link:https://en.imsilkroad.com/p/325699.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1719220/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1719221/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1719222/image_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1719223/image_4.jpgPressekontakt:Amanda,+86 18610280219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell