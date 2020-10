Xinhua Silk Road: Der Bezirk Yubei von Chongqing im Südwesten Chinas startet das Live Streaming zur Förderung des Kulturtourismus

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Eine Veranstaltung zur Förderung des Kulturtourismus des Bezirks Yubei von Chongqing im Südwesten Chinas fand am Donnerstag über eine Livestream-Plattform online statt.Tan Qing, Bürgermeister des Bezirks Yubei, stellt durch Liveübertragung dem Publikum die Boutique-Touristenrouten von Yubei sowie kulturelle und kreative Produkte vor.Laut Tan verstärkt der sich auf den Flughafen stützende Bezirk Yubei seine Bemühungen, die Entwicklung des neuen Gebiets Liang Jiang in Chongqing zu unterstützen und die Demonstrationsinitiative China-Singapur (Chongqing) für strategische Konnektivität und den Bau von Chinas Freihandelszone auf Probe (FTZ) (in Chongqing) zu fördern.Neben dem Luftfahrt-Industriepark verfüge der Bezirk Yubei über ein umfassendes System der Luftfahrtindustrie, das Fertigungs-, Logistik-, Verbund-, Ausstellungs- und Geschäftsfunktionen integriere, sowie über ein Tourismusziel, das Freizeit-, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten umfasse, fügte Tan hinzu.Tan stellte während des Live-Streamings auch das immaterielle kulturelle Erbe von Yubei vor, darunter Fischfilet in heißem Chiliöl, Tofu-Pudding, traditionellem braunem Zucker, Tutuo-Sesam-Kuchen und Yubei-Papierschnitten, was das Publikum die Landschaft, das köstliche Essen und die Kultur des Bezirks genießen ließ.Tan lud die Besucher ein, den Bezirk Yubei zu besuchen, da die bezaubernde Natur, der einfache und ehrliche traditionelle Lebensweise ihn zu einem idealen Touristenziel machen.Ursprünglicher Link:https://en.imsilkroad.com/p/317055.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1319584/Chongqing2.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1319586/1603673421.jpgPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell