Xinhua Silk Road: Auftakt des Enterprise Endogenous Growth Summit in Chengdu

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am Mittwoch begann in Chengdu inder südchinesischen Provinz Sichuan der Enterprise Endogenous GrowthSummit.An dem Gipfel nahmen Vertreter von Regierungsstellen, staatlichenUnternehmen, Finanzinstitutionen und Universitäten teil. Er dientedem Meinungsaustausch zu Themen wie Neustrukturierung undModernisierung, damit Unternehmen eine qualitätsorientierteEntwicklung erreichen."Ohne Erkundung und Vorstellungskraft stagniert die Innovation",sagte Paul M. Romer, Wirtschaftsnobelpreisträger 2018. "In derWirtschaft sollte durch Innovation eine Kultur entstehen, die zurErkundung des Unbekannten ermutigt und die Vorstellungskraftfördert."Innovative Geschäftsmodelle sind nach Romer für Unternehmenunerlässlich, und das ist untrennbar mit wissenschaftlicher Planungund Koordination verbunden. Die beste Planung ist allgemeingültig undeinfach, anstatt sich im Kleinen zu verlieren. Gleichzeitig müssendie Interessen der Anteilseigner berücksichtigt und gesellschaftlicheWerte geschaffen werden, insbesondere bei Themen wie Klimawandel undUmweltschutz.Zum Ende Juni 2019 belief sich die Summe der Vermögenswerte derstaatlichen Unternehmen in der Provinz Sichuan auf mehr als 10Billionen Yuan. Damit liegt die Provinz im Vergleich mit anderenProvinzen und Regionen des Landes auf Platz sechs. Gleichzeitig habensich in der Provinz fünf Kernindustrien angesiedelt: elektronischeInformationen, Anlagenbau, Lebensmittel und Getränke, moderneWerkstoffe sowie Energie- und chemische Industrie."Derzeit leiden die staatlichen Unternehmen in Sichuan immer nochmaßgeblich an mangelnder Investition in F&E, Innovationsschwäche,erfolglosen Umstrukturierungsinitiativen und industriellerStimulationsschwäche", sagte Xu Jin, Leiter der State-owned AssetsSupervision and Administration Commission (SASAC) der ProvinzSichuan. Als Lösungsvorschlag für diese Probleme nennt Xu dieImplementierung einer innovationsorientierten Entwicklungsstrategiebei staatlichen Unternehmen, um bei Industrie, Management undMechanismen die Innovation anzuschieben.Die Leitung des Gipfels hatte die SASAC der Provinzregierung vonSichuan. Sponsor war die Sichuan Development Holding Co., Ltd., mitUnterstützung der CHANGHONG Electric Co., Ltd. ProvinzielleStaatsunternehmen, führende nationale Unternehmen wie Wuliangye,Huawei, Alibaba und Sinomach und die 500 weltweit führendenUnternehmen, die Filialen in Sichuan betreiben, schickten Abgesandtezu dem Gipfel.