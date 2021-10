Xinhua Silk Road: Die 7. China (Lianyungang) Silk Road International Logistics Expo beginnt am Montag in Lianyungang

Peking (ots/PRNewswire) -Die 7. China (Lianyungang) Silk Road International Logistics Expo fand am Montag in Lianyungang, einer Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, statt.Als wegweisende Messe zur Förderung von Investitionen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) und Handelskooperationen (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) in den Belt and Road Ländern (https://en.imsilkroad.com/p/314398.html) hat die China (Lianyungang) Silk Road International Logistics Expo hat die Entwicklung der Logistik, die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen mehr als 100 Ländern und Regionen, 348 ausländischen Organisationen und über 2.240 Ausstellern gefördert.Die Veranstaltung umfasst eine Eröffnungsfeier, sieben Fachforen und eine Reihe von Aktivitäten.Lianyungang ist bereit, mit Freunden aus allen Gesellschaftsschichten zusammenzuarbeiten, um die internationale Logistik als Bindeglied zu nutzen und gemeinsam die Entwicklung von Schlüsselbereichen wie Infrastrukturverbindungen, regionale Koordinierung, internationale Zusammenarbeit bei den Produktionskapazitäten usw. voranzutreiben, um qualitativ hochwertige Elemente zu sammeln, Ressourceneffekte zu verstärken und die Marktvitalität anzukurbeln, sagte Fang Wei, Sekretär des Stadtkomitees der KPC Lianyungang, bei der Eröffnungszeremonie der Messe.Vorläufigen Statistiken zufolge wurden auf der Messe etwa 36 Projekte im Wert von 40,2 Milliarden Yuan unterzeichnet, die verschiedene Branchen wie Logistik, neue Materialien und High-End-Ausrüstung abdecken, so Gao Meifeng, stellvertretender Bürgermeister von Lianyungang.Lianyungang liegt im Nordosten der Provinz Jiangsu und ist der Ausgangspunkt der neuen eurasischen Landbrücke im Osten und nimmt eine wichtige strategische Position auf dem neuen intermodalen Land-See-Verkehrskanal Asien-Europa ein.Die Daten zeigen, dass die in Lianyungang gelegene Logistikbasis China-Kasachstan von Januar bis Mai dieses Jahres insgesamt 228 China-Europa Güterzüge China-Europa mit 79.100 TEU-Containern abgefertigt hat und damit die robuste Wachstumsdynamik des letzten Jahres beibehalten hat.Original Link https://en.imsilkroad.com/p/324367.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1665128/Xinhua_Silk_Road.jpgPressekontakt:Amanda+86-18610280219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell