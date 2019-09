Xinhua Silk Road: Die 6. China (Lianyungang) Silk Road International Expo eröffnet in Ostchina

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die 6. China (Lianyungang) SilkRoad International Logistic Expo eröffnete am Dienstag inLianyungang, eine Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu,und betonte die globale Logistik-Kooperation, die im Rahmen derBelt-and-Road-Initiative (BRI) stattfindet.Die dreitägige Ausstellung, in deren Mittelpunkt der Austauschneuer Möglichkeiten im Zuge der BRI stand, samt neuem Entwurf für dieEntwicklung des intermodalen Land-See-Verkehrs, bot sechs zentraleAusstellungsthemen, nämlich Logistikausrüstung, Logistiktechnologie,Logistikdienstleistungen, intelligente Logistik, Vertriebslogistikund Handelslogistik.Lianyungang, das sich in der nordöstlichen Provinz Jiangsubefindet, ist der Anfangspunkt der neuen eurasischen Landbrücke imOsten und spielt eine wichtige strategische Rolle für den neuenintermodalen Land-See-Transportkanal zwischen Asien und Europa.Lianyungang, das geografisch vorteilhaft gelegen ist und guteVerschiffungsbedingungen bietet, hat aktiv den Aufbau einerInfrastruktur vereinfacht, wie z. B. der Hafenbau im Rahmen der BRI,erklärte Stadtleiter Xiang Xuelong bei der Eröffnungszeremonie derExpo.Laut des Beamten soll die Hafenstadt, die im August dieses Jahresals eine der sechs neuen Freihandelszonen in China zugelassen wurde,zu einem entscheidenden internationalen Transportknotenpunkt gemachtwerden, der asiatische und europäische Länder verbindet. Dadurchwerden in der Stadt optimierte Geschäftsbedingungen geschaffen, dieInvestitionen und Handel weiter vereinfachen.Die Provinz Jiangsu, eine der hochentwickeltsten Provinzen inChina, hat deutlich gemacht, dass sie den Aufbau von Stützpunkten fürMarinelogistik fördern wird, wie z. B. derChina-Kasachstan-Stützpunkt, der sich in Lianyungang befindet.Sherali Saidamir Jonon, stellvertretender Generalsekretär derShanghai Cooperation Organization (SCO), wies darauf hin, dass dieVerbindung einer eurasischen Wirtschaftsunion mit der BRI idealeBedingungen für die Errichtung eines großen Umschlagplatzes für denGüterverkehr zwischen asiatischen und europäischen Ländern geschaffenhat.Siehe ursprünglichen Link: https://en.imsilkroad.com/p/308270.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/973700/Head_Lianyungang_City_opening_ceremony.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell