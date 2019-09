Xinhua Seidenstraße: Der westliche Teil der Provinz Anhui strebt die Errichtung einer ökologischen Zivilisation an

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Die Gebirgslandschaft Huoshan imwestlichen Teil der Provinz Anhui strebt eine ökologische Bauweisean, wie ein Vertreter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit derProvinz im Rahmen eines Seminars am 7. September bekannt gab.Auf dem Seminar, das Theorie und Praxis in Bezug auf eineökologisch orientierte Zivilisation behandelte, bemerkte Yu Aihua,ein Mitglied des ständigen Ausschusses des Provinzkomitees Anhuis derKommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Direktor der Abteilung fürÖffentlichkeitsarbeit des KPCh-Ausschusses von Anhui, dass sichHuoshan County als ehemaliger Revolutionsstützpunkt während derletzten Jahre für eine simple, kohlenstoffarme Lebensweise eingesetzthabe, wodurch Fertigungsverfahren in eine ökologische Bahn gelenktworden seien."Die Errichtung einer ökologischen Zivilisation ist für jedermannvon Bedeutung. Wir alle sind Behüter, Errichter und Begünstigte einerökologischen Umwelt", so Yu.Als Pilotbezirk für die Demonstration einer nationalenökologischen Bauweise und geleitet von der Überzeugung, dass "klareGewässer und eine üppige Gebirgslandschaft von unschätzbarem Wertseien", hat Huoshan versucht, in der Provinz Anhui und Lu'an City alsWegbereiter für eine grüne Entwicklung tätig zu sein, erklärte XiangYuewen, Spitzenbeamter von Huoshan und fügte hinzu, dass dieBemühungen des Landkreises die Bewohner des ehemaligenRevolutionsstützpunktes zufriedener denn je stimmten.Huoshan County befindet sich im Hinterland der GebirgslandschaftDabieshan im westlichen Teil der Provinz Anhui. Das Areal besteht zu70 Prozent aus Bergen, während Gewässer, Agrarland, Straßen undFarmhäuser 10 % in Anspruch nehmen.Huoshan gilt als "natürliche Sauerstoffbar Chinas", als exzellenteQuelle "reinen chinesischen Wasser" und ist darüber hinaus der viertenationale ökologische Landkreis sowie erste nationale ökologischeBezirk in Zentral- und Westchina.Huoshan County verfügt über eine Waldfläche von 150.000 Hektar,was einen Waldflächenanteil von über 76 % ausmacht. Die jährlicheMessung der Luftqualität brachte mit 98 Prozent ausgezeichneteErgebnisse.Den ursprünglichen Link finden Sie hier:https://en.imsilkroad.com/p/308225.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/972188/Huoshan_Anhui.jpgPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell