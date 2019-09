Xinhua Seidenstraße: Haier veröffentlicht 20 neue Waschmaschinen-Modelle für den europäischen Markt

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische HaushaltsgerätegigantHaier kündigte am Mittwoch den Plan an, 20 neueDirect-Drive-Smart-Waschmaschinenenmodelle für den europäischen Marktzu veröffentlichen.Auf der IFA 2019, der weltweit führenden Messe fürVerbraucherelektronik, die in diesem Jahr in Berlin stattfand, wurdenbei den Haushaltsgeräten eine Reihe hoch- und mittelklassigerMaschinen aus dem Bereich Waschen vorgestellt.Anders als die traditionelle, keilriemengetriebene Waschmaschinebietet die moderne Waschmaschine mit einem Direktantriebsmotor dieMöglichkeit, den Innenzylinder und den Motor gleichzeitig anzutreibenund hält den Innenzylinder bei einem maximalen Schwenkbereich von 90Grad, wodurch Kleidung und Stoffen besondere Pflege zukommen kann undsie sich nicht verformen.Zwischenzeitlich verfügen alle der 20 Modelle derDirect-Drive-Waschmaschinen von Haier, die auf den europäischen Marktgebracht werden sollen über einen Netzwerkanschluss. Haiersintelligente Waschmaschinen können den Anwender automatischinformieren, wenn ihnen das Waschmittel ausgeht. Nach dem Drückeneines Knopfes werden die Anwender auf die Online-Shopping-WebsiteAmazon umgeleitet, wo die 12 meistverkauften Waschmittel gekauftwerden können.Daten zeigen, dass die Verkäufe von Haiers durch einenWechselrichter angetriebenen Rolllager-Waschmaschinen, zu denen auchdie Direct-Drive-Waschmaschinen gehören, im Jahresvergleich auf demeuropäischen seit Beginn des Jahres um 110 Prozent gestiegen sind.Als wesentlicher Bestandteil der Smart-Home-Produktserie von Haiergibt es bei den Haier-Waschmaschinen eine sehr starke Durchdringungdes europäischen Marktes, was Haier stark dabei unterstützt hat, das"Smart Home Cloud"-Ökosystem aufzubauen und die"Produktinnovation die darauf abzielt, das Nutzer-Wasch- und-Pflege-Szenario miteinander zu verbinden" ist Haiers Hauptstrategiefür den weltweiten Vertrieb seiner Waschmaschinen.Haier hat auf der IFA 2019 außerdem weitere gehobeneWaschmaschinenmodelle vorgestellt. Hierzu gehört u. a. HaiersRolllagerwaschmaschinenmodell "Xianhe", das über die innovative"ultrasonic air wash"-Technologie verfügt in der Lage ist, Wasser inmikrometergroße Partikel aufzubrechen, die Lücken zwischen denFasermolekülen zu durchdringen und den Nutzern somit die Arbeiterspart, ihre Kleidung bügeln zu müssen.Des Weiteren sorgte auf IFA 2019 ein blauer Haier-Formel-Rennwagenmit Direktantrieb für viel Aufmerksamkeit. Der Rennwagen verfügt übereinen Direktantrieb von Haier und wird auf dem Nürburgring inDeutschland getestet.Es wird erwartet, dass Haiers Förderung vonDirect-Drive-Waschmaschinen auf dem europäischen Markt für einenweltweiten Trend im Bereich Waschen und Pflege setzen wird.Den Originallink finden Sie hier:https://en.imsilkroad.com/p/308311.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/974883/Haier_IFA_2019.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell