Xinhua Seidenstraße: Chinas neue Hongqi Autos glänzen auf der Internationalen Automobilausstellung

Peking (ots/PRNewswire) - Chinas führender Automobilhersteller FAWGroup brachte die neuesten Modelle seiner legendären LimousinenmarkeHongqi auf die diesjährige IAA in Frankfurt. Es ist der zweiteAuftritt der Marke Hongqi auf der InternationalenAutomobilausstellung seit ihrem Debüt auf der Auto MobilInternational (AMI) 1960 in Leipzig.Die Pressetage gehen dem Ende zu und Besucher warten auf dieEnthüllung der beiden neuen Autos, deren elegante Konturen unter derAbdeckung auf der Bühne zu sehen sind.Neben dynamischer Musik und großartiger Beleuchtung enthüllte XuLiuping, Vorsitzender der FAW-Gruppe, Hongqis ersten selbstentworfenen und selbstgebauten Supersportwagen S9 und dasvollelektrische SUV-Konzept E115.Die beiden neuen Automodelle repräsentieren die neuesteTechnologie und das neueste Design von Hongqi. Mit dem neuenHybridantrieb V8T ist S9 das erste Produkt der S-Serie der Marke.Xu sagte, dass S9 eine Integration von Hongqis Designkonzept,Familiencharakter, weltweiter Spitzentechnologie undSpitzengeschwindigkeit ist, die Kunst und Technologie nahtlosverbindet."S9 ist nicht nur ein Exponat, sondern wird bis 2021 in Seriegehen und an die Kunden ausgeliefert", sagte Xu.Mit einer Reichweite von 600 Kilometern ist der E115 einintelligentes Auto, das den Fahrmodus und die Autopilotstufe je nachVerkehr, Fahrerpräferenz und Reiseplan wählen kann.Hongqis Yiel ist es, mit einer brandneuen Strategie und Vision ein"gutes Leben und eine gute Mobilität" für Kunden in China undanderswo zu schaffen, sagte Xu auf der Pressekonferenz.Unter dem Motto "Driving Tomorrow" wandelt sich die diesjährigeIAA von einer klassischen Automobilausstellung zu einer Plattform,auf der die Zukunft der individuellen Mobilität diskutiert wird. Miteiner hundertjährigen Geschichte ist die alle zwei Jahrestattfindende Messe, auch bekannt als die Olympischen Spiele derinternationalen Automobilindustrie, eine der fünf größtenAutomobilausstellungen der Welt.Link zum Originaltext: https://en.imsilkroad.com/p/308296.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/973969/Xu_Liuping__chairman_of_the_FAW_Group__speaks_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/973969/Xu_Liuping__chairman_of_the_FAW_Group__speaks_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973968/Hongqi_presents_new_car_models_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/973968/Hongqi_presents_new_car_models_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg)Pressekontakt:Gao Jingyan+86-135-5290-5167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell