Xinhua Seidenstraße: Cherys Internationalisierung unterstützt den Globalisierungsprozess chinesischer Automobile

Beijing (ots/PRNewswire) - Cherys Internationalisierungsprozesshabe zur Internationalisierung chinesischer Automobile beigetragen,was auf die kontinuierliche Optimierung der Produkt- undDienstleistungsqualität, des internationalen Markenbetriebs sowielokaler Fertigungsprozesse und technische Innovation zurückzuführensei, so Du Weiqiang, stellvertretender Generaldirektor von CheryInternational.Du verkündete dies auf dem dritten, vom 5.-6. Septemberabgehaltenen, chinesisch-arabischen Wirtschaftsgipfel in Yinchuan(Third China-Arab States Business Summit), Hauptstadt der imNordwesten Chinas gelegenen autonomen Region Ningxia.Laut Du repräsentieren arabische Staaten einen der KernmärkteCherys im Ausland und auch sonst handele es sich bei der Marke um dieerste Wahl ausländischer Märkte. Die Kapazität arabischerAutomobilmärkte, die sich momentan auf 3 Millionen beläuft, werde2024 schätzungsweise die 5-Millionen-Grenze überschreiten.Meldungen zufolge seien Automobile der Marke Chery bereits inSaudi Arabien, Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Oman,Syrien, Libanon, Bahrain sowie weiteren arabischen Ländern verkauftworden.Bisher konnte Chery nicht weniger als 600.000 Fahrzeuge verkaufenund gründete vier Produktionsstandorte sowie drei Joint Ventures inarabischen bzw. nahöstlichen Staaten. Aufgrund von Vorteilen wieautomobiles Leistungsvermögen, Kernparameter, Produktoptik sowieweiterer Gesichtspunkte konnten bemerkenswerte Erfolge erzieltwerden.Nach über 20 Jahren Einsatz konnte Chery seine Produkte in mehrals 80 Ländern und Regionen verkaufen und zehn Produktionsstätten imAusland einrichten. In Hinblick auf das Exportvolumen chinesischerPkw-Marken steht das Unternehmen für 16 Jahre in Folge an ersterStelle.Während internationale Märkte erschlossen werden, konzentriertChery sich vordergründig auf Technologieexport und Vorortentwicklung,erklärte Du und fügte hinzu, dass 65 % von Cherys Exportfahrzeugenbislang lokal produziert worden seien, was Arbeitsplätze für dielokale Bevölkerung schaffe und die Steigerung lokaler Steuereinnahmenerhöhe.Unterdessen übernehme Chery Schritt für Schritt dieEntwicklungsstrategien integrierter lokaler Forschungs- undEntwicklungs (F&E)-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Prüfungsprozesseund gründe F&E-Zentren im Nahen Osten, Europa, Brasilien sowieweiteren Regionen, so Du.Als eine Initiative, die auf Zusammenschaltung, gegenseitigeVorteile sowie "Win-Win"-Ergebnisse ausgerichtet sei, konnte die Beltand Road Initiative (BRI) neue Möglichkeiten für eine freieEntwicklung schaffen, fuhr Du fort. Er sprach sich hoffnungsvoll füreine Kooperation sämtlicher beteiligter Parteien aus, um gemeinsamWachstum zu erzielen und chinesische Automobilnamen mittels der durchdie Belt and Road Initiative entstandenen Möglichkeiten zuWeltklasse-Marken zu wandeln.