Xinhua Seidenstraße: Das 2019 Rundtischgespräch zu chinesisch-russischer Finanzkooperation zwecks gemeinschaftlicher Entwicklung wurde am 10. September abgehalten

Beijing (ots/PRNewswire) - Das 2019 Rundtischgespräch zuchinesisch-russischer Finanzkooperation nahm am 10. September inWladiwostok, Russland, seinen Lauf.Nahezu 200 Anwesende nahmen an dem Treffen teil, das gemeinsam vomasiatischen Verband für finanzielle Kooperation (Asian FinancialCooperation Association, AFCA), der Vereinigung der Banken Russlands(Association of Banks of Russia), dem chinesischenWirtschaftsinformationsdienst (China Economic Information Service,CEIS) sowie dem Harbin New Area Management Committee abgehaltenwurde.Chinesisch-russische Zusammenarbeit ist untrennbar mitFinanzkooperation verlinkt. Laut Khandruyev Alexander,stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung russischer Banken,diene das Diskussionsforum zu finanzieller Zusammenarbeit beidenParteien als Plattform zur Vertiefung ihrer Finanzkooperation.China gilt seit nunmehr neun aufeinanderfolgenden Jahren alsRusslands bedeutendster Handelspartner, genau wie Russland einenbedeutenden Handelspartner Chinas darstellt. 2018 konnte derbilaterale Handel erstmals eine Rekordhöhe von über 100 MilliardenUS-Dollar erreichen, was eine Steigerung von 27, 1 % im Vergleich zumVorjahr bedeutet.Wang Tieli, Leiter des Harbin New Area Management Committee,beschrieb die Harbin New Area als einzigen neuen Distrikt aufnationaler Ebene, der eine chinesisch-russische Kooperation in Chinains Auge gefasst hat. 2020 wird die Harbin New Area sowohl auf denRegionalmarkt als auch auf von chinesischen Unternehmen gründlicherkundete regionale Zusammenarbeit angewiesen sein, um einenumfangreichen, grenzüberschreitenden chinesisch-russischenAgrarindustriepark errichten zu können.Im Rahmen des Treffens bemerkte Pan Guangwei, ersterstellvertretender Vorsitzender der AFCA, dass zwei Länder den Beginneiner bilateralen Finanzkooperation beschleunigen, denchinesisch-russischen Finanzkanälen durch Finanztechnologien zuInnovation verhelfen sowie Industrieverbänden Spielraum zurVertiefung einer finanziellen Zusammenarbeit zwischen China undRussland geben könnten.Wang Tianwen, einer der leitenden Angestellten des CEIS, erklärte,dass CEIS das chinesisch-russische (Harbin) Wirtschafts- undHandelsverzeichnis im Juni veröffentlicht habe, um dem Handelzwischen China und Russland mittels eines quantitativ bestimmbarenIndexsystems ein "Barometer" bzw. eine Messlatte zu bieten.Er fügte hinzu, dass der CEIS finanziellen Informationsdienstengroße Bedeutung zugesprochen habe und über 20.000 institutionellenNutzern durch die nationale Finanzinformations-Plattform "XinhuaFinance", die umfangreiche auf das One Belt, One Road-Projektspezialisierte Informationsdienst-Plattform "Xinhua Silk Road", dieService-Plattform "Xinhua Credit" für Kreditauskünfte sowie "XinhuaIndices" Dienstleistungen böte.Aufgrund vertiefter chinesisch-russischer Beziehungen sowieinfolge der One Belt, One Road-Initiative sind zahlreiche chinesischeUnternehmen in den russischen Markt vorgedrungen. In der erstenJahreshälfte 2019 konnten chinesische Automobilhersteller 16.000Fahrzeuge in Russland verkaufen, was zwei Prozent des russischenAutombilmarktes ausmacht.