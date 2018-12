Xingtera Inc. plant die Einführung einer neuen Smart-City-Plattform sowie die Erweiterung seines IoT-Portfolios mit Lösungen von Qualcomm Technologies

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Xingtera Inc. bautseine Führungsposition im Bereich Smart-City-IoT-Lösungen mit dererwarteten Einführung einer Smart-City-Plattform aus. Die dabeieingesetzte Technologie stammt von Qualcomm Technologies, Inc., einerTochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated. Die Plattform namens"Xingtrium" umfasst sämtliche wichtigen vertikalen Märkte im BereichSmart City. Dies betrifft intelligente Straßenbeleuchtung,intelligentes Verkehrsmanagement, intelligente Systeme füröffentliche Sicherheit und Notfälle, intelligentes Parking,intelligentes Transportwesen, intelligente EV-Ladestationen sowieintelligente Stromnetze und -versorger. Diese vertikalen Märktewerden über eine Plattform für intelligente Cloud-Speicherung undkünstliche Intelligenz nahtlos integriert.Xingtera plant, die Spitzentechnologie sowie das umfassendeIoT-Produktportfolio von Qualcomm Technologies einzusetzen, um dievertikalen Smart-City-Märkte auf der Xingtrium-Plattformhervorzuheben und zu erweitern sowie um das Angebot von intelligentenDienstleistungen für Gemeinschaften auf der ganzen Welt zuverbessern."Xingtera, ein Unternehmen, das eine Smart-City-Plattform aufbaut,nutzt seine technische Kompetenz sowie seine vertikale Erfahrung, umdas IoT-Ökosystem voranzutreiben, indem es die herausragende Leistungund rasche Bereitstellung der Lösungen von Qualcomm Technologies inAnspruch nimmt. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns darauf, mitQualcomm Technologies zusammenzuarbeiten", sagt Yuqing Niu, CEO vonXingtera."Qualcomm Technologies entwickelt die bahnbrechenden Technologien,welche die Art und Weise ändern, wie die Welt sich verbindet,Computer benutzt und kommuniziert", sagt Jeffery Torrance,Vizepräsident, IoT, Qualcomm Technologies Inc. "Wir sind stolzdarauf, Xingtera dabei zu helfen, in den Bereichen Smart Cities undIoT mit dieser spannenden neuen Plattform neue Wege zu gehen."Die IoT- und Smart-City-Märkte wachsen exponentiell. Bis 2020dürfte die Anzahl verbundener IoT-Geräte 20.4 Mrd. betragen (1) undbis 2025 dürfte der gesamte Marktwert im Bereich Smart Citiesweltweit auf über USD 2 Bio. ansteigen. (2)(1) Gartner Inc., Februar 2017.(2) Frost & Sullivan, April 2018.Informationen zu Xingtera Inc.Xingtera Inc. mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, wurde mit derVision gegründet, einer der größten Stars im IoT-Produkt- und-Dienstleistungsmarkt zu werden. Xingtera konzentriert sich auf dieEntwicklung von intelligenten Lösungen für die Bereiche Zuhause,Gebäude, Stadt und Gesundheitswesen. Wir haben unsere Lösungen indiesen vier Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt. Ab 2018 hat sichXingtera Inc. zu einem bekannten Plattform-Akteur weiterentwickeltund Xingtrium aufgebaut, das sämtliche wichtigen vertikalenEnd-to-End-Märkte im Smart-City-Markt integriert. Mehr Informationenerhalten Sie auf unserer neuen Plattform unter www.xingtrium.com.Pressekontakt:David Chin, david.chin@xingtera.comOriginal-Content von: Xingtera Inc., übermittelt durch news aktuell