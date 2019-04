Xingmin Intelligent Transportation: Verständliche Reaktion?

Xingmin Intelligent Transportation, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 14:24 Uhr) mit 9,6 CNH sehr deutlich im Plus (+5.38 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Xingmin Intelligent Transportation derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Xingmin Intelligent Transportation. Die Diskussion drehte sich an acht Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Xingmin Intelligent Transportation daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Xingmin Intelligent Transportation von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Xingmin Intelligent Transportation aktuell 0,11. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Xingmin Intelligent Transportation bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Xingmin Intelligent Transportation-Aktie hat einen Wert von 30,58. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,05). Auch hier ist Xingmin Intelligent Transportation weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,05), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Xingmin Intelligent Transportation.