Xingjiang Qingson Building Materials & Chemicals: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Der Kurs der Aktie Xingjiang Qingson Building Materials & Chemicals stand am 26.06.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 2,93 CNH. Der Titel wird der Branche "Baumaterialien" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an acht Tagen im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Xingjiang Qingson Building Materials & Chemicals dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Xingjiang Qingson Building Materials & Chemicals ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xingjiang Qingson Building Materials & Chemicals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 74,66, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xingjiang Qingson Building Materials & Chemicals liegt bei einem Wert von 32,33. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Construction Materials" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Xingjiang Qingson Building Materials & Chemicals damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.