Xing zahlt erneut Sonderdividende

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Karrierenetzwerks Xing dürfen sich erneut über eine Extra-Ausschüttung freuen.



Wie bereits im vergangenen Jahr plant das Hamburger Unternehmen für das Geschäftsjahr 2016 die Zahlung einer Sonderdividende, wie Xing am Donnertag mitteilte. 1,60 je Aktie will das Karrierenetzwerk ausschütten, außerdem soll die reguläre Dividende um ein Drittel steigen auf dann 1,37 Euro je Aktie. Zusammengerechnet schütte der Konzern so 16,7 Millionen Euro an seine Anteilseigner aus, vorausgesetzt Aufsichtsrat und Hauptversammlung stimmen dem Vorschlag des Vorstandes zu. Vorbörslich legte die Xing-Aktie um über 2 Prozent zu.

Bereits für das Geschäftsjahr 2015 hatte Xing eine Sonderdividende von damals 1,50 Euro je Anteilsschein gezahlt./ees/stk