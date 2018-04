Xing: Vor nächstem Ausbruch 2018?

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Xing ist in den Anfangswochen des Jahres 2018 deutlich nach unten gerutscht. Damit ist der Wert in einen charttechnischen Abwärtssog geraten, so die Meinung von charttechnischen Analysten, die sich insbesondere mit den kürzerfristigen Beobachtungen beschäftigt haben. Allerdings räumen Kollegen mit einem längerfristig geöffneten Visier Xing sogar die Chance ein, ein neues Allzeithoch zu schaffen. Dieses interessante Signal gilt es, für 2018 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.