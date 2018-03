Xing: Überraschender Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":



Xing hat am Dienstagmorgen die Analysten und sicherlich auch einige Investoren mit Kursgewinnen überrascht. Der Wert zeigt sich nun plötzlich stärker als zunächst vermutet. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, sich an einem Turnaround zu versuchen, so die Vermutung von Chartanalysten. Im Detail: Der Wert konnte zuletzt seine Höchstkurse nicht mehr halten. Ausgehend von knapp unter 300 Euro fiel ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.