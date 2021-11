Xing-Mutter New Work erlöst mehr - allerdings weniger Gewinn

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Xing-Betreiberin New Work profitiert von einer erhöhten Nachfrage nach Fachkräften und steigenden Werbeerlösen.



Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund 7 Prozent auf 73,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. "Wir spüren deutlich, dass der Arbeitsmarkt wieder merkbar anzieht", sagte Konzernchefin Petra von Strombeck laut Mitteilung. Allerdings fehlten nach wie vor Erlöse durch nicht stattfindende Events wie Messen.

In den Monaten Juli bis September blieb das operative Ergebnis (Pro-Forma-Ebitda) mit 26,3 Millionen Euro nahezu stabil. Unterm Strich verdiente New Work 6,6 Millionen Euro nach 13,8 Millionen im Vorjahr. In diesem Jahr sind höhere Abschreibungen angefallen als im Vorjahr. New Work berichtet weiterhin in Pro-Forma-Zahlen aufgrund des Kaufs und Verkaufs von Unternehmensteilen. Hauptsächlich geht es dabei um die Übernahme der IT-Jobplattform Honeypot./ngu/stk