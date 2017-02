Xing: Die Experten heben den Daumen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Xing ist ein Unternehmen, das die meisten Anleger nur als Anwender kennen. Nutzer hinterlassen ihre Kontaktdaten und ersetzen auf diese Weise die früher beliebten Visitenkartenpartys. Xing hat inzwischen einen hohen Marktanteil und setzt teils Standards auf diesem Markt. Es ist nicht einfach, mit anderen Unternehmen diese Kontaktbörse zu imitieren.

Gerade in der zurückliegenden Woche fand Xing nun in die Spur und begeisterte marktorientierte Analysten. Diese freuen sich bei einem Plus von fast 7 % über den zweitgrößten Sprung nach Dialog Semiconductor. Xing konnte einen Großteil der bisherigen Gewinne in diesem Jahr genau in den jüngsten Handelstagen holen.

Deshalb spricht die Technik für das Unternehmen, meinen technische Analysten. Xing hat aktuell zudem beinahe das 52-Wochen-Hoch erreicht und bringt auch hinsichtlich der relativen Stärke in jüngster Zeit einen positiven Wert von 105,2. Das heißt, Xing befindet sich im Trend und könnte den jetzt begonnenen Aufwärtstrend relativ wahrscheinlich fortsetzen.

Fundamentale Analysten betrachten zudem die aktuellen Gewinnschätzungen als positiv. Das Wachstum des Gewinns ist mit annähernd 27 % vergleichsweise hoch. Insofern sind sich bei Xing sowohl die Fundamentalanalysten wie auch die technisch orientierten Analysten einig und sehen die Aktie im grünen Bereich.

