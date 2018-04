Xing-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Xing hat am Donnerstag zwar etwas eingebüßt und dabei etwa 1,5 % abgegeben, doch am Freitag ging es wieder um rund 0,8 % nach oben. Nach Meinung von Chartanalysten verbreitet die Aktie inzwischen einen gewissen Charme. Denn der Titel schaffte es zuletzt, ausgehend von 230 Euro und nach einem deutlichen Knick nach unten, sich wieder in einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu katapultieren. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.