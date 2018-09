Xinfengming: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Xinfengming-Schlusskurs wurde am 14.09.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 21,98 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Unsere Analysten haben Xinfengming nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Xinfengming weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,84 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Apparel & Textile Products") von 2,7 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,86 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Xinfengming. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Xinfengming daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Xinfengming von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Xinfengming beläuft sich mittlerweile auf 23,58 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 21,98 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,79 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 21,71 CNH. Somit ist die Aktie mit +1,24 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".