XinJiang Beixin Road & Bridge Construction: Lohnt sich die Aufruhr?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie XinJiang Beixin Road & Bridge Construction am 09.05.2019, 13:18 Uhr, mit dem Kurs von 6,52 CNH. Die Aktie der XinJiang Beixin Road & Bridge Construction wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir XinJiang Beixin Road & Bridge Construction einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob XinJiang Beixin Road & Bridge Construction jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: XinJiang Beixin Road & Bridge Construction hat mit einer Dividendenrendite von 0,68 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,01%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche beträgt -1,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die XinJiang Beixin Road & Bridge Construction-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für XinJiang Beixin Road & Bridge Construction in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für XinJiang Beixin Road & Bridge Construction haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. XinJiang Beixin Road & Bridge Construction bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei XinJiang Beixin Road & Bridge Construction beträgt das aktuelle KGV 134,65. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. XinJiang Beixin Road & Bridge Construction ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.