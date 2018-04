Xilinx: Starke Performance!

Weitere Suchergebnisse zu "Xilinx":

Wie es scheint, hat Xilinx großes Potential und schwingt sich zu neuen Höhen auf. Dies berichtete Robert Sasse letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Auch wenn Xilinx in Deutschland weithin unbekannt ist, haftet der Aktie eine gewisse Handelssicherheit an. Charttechniker betonen den langanhaltenden charttechnischen Aufwärtstrend und die Chancen für Investoren. Die Entwicklung! Die Aktie kletterte in 10 Jahren von 10 Euro auf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.