Xilinx: DAS sind mal Neuigkeiten!

Xilinx weist am 05.10.2018, 15:11 Uhr einen Kurs von 82,27 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

Die Aussichten für Xilinx haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Xilinx als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Xilinx vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 75,27 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -8,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 82,24 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Xilinx nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Semiconductors. Der Unterschied beträgt 0,09 Prozentpunkte (1,75 % gegenüber 1,84 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Xilinx damit 8,82 Prozent über dem Durchschnitt (8,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Semiconductors" beträgt 12,06 Prozent. Xilinx liegt aktuell 5,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".