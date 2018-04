Xilinx-Aktie: Diese Aktie bietet gute Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xilinx":

Xilinx ist ein Unternehmen aus dem Elektro-Bereich mit Hauptsitz in den USA, das in Deutschland wiederum annähernd unbekannt sein dürfte. Der Wert wird auch wenig gehandelt. Die Handelssicherheit scheint nach Marktbeobachtern bezogen auf mögliche Kursmanipulationen dennoch nicht eingeschränkt zu sein. Immerhin wird die Aktie von Xilinx in den großen US-Indizes Nasdaq 100 sowie S&P 500 geführt. Damit ist gewährleistet, dass Medien ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.