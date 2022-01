Xigem Technologies unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Cylix Data

Quelle: IRW Press

Xigem plant, Big-Data-Chance mit erweiterter Technologieplattform wahrzunehmen

Toronto, ON, 10. Januar 2022 – Xigem Technologies Corporation („Xigem“ oder das „Unternehmen“) (CSE:XIGM; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die sich entwickelnde Remote Economy, gab heute die Unterzeichnung eines Asset Purchase Agreements (die „APA“) mit 2747524 Ontario Inc. o/a Cylix Data Group („CDG“) am 7. Januar 2022 bekannt. Diese endgültige Vereinbarung regelt die bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung