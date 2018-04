Xiaozhu.com, der größte chinesische Konkurrent von Airbnb: Home-Sharing hat in China tiefe Wurzeln geschlagen

Boao, China (ots/PRNewswire) - Die "Sharing Economy" steht inAsien erneut im Rampenlicht. Während des Boao Forum for Asia (BFA)2018, dem asiatischen Äquivalent des Weltwirtschaftsforums,versammelten sich Top-Unternehmer aus dem chinesischenSharing-Economy-Business bei einer Podiumsdiskussion, um über dieZukunft der Branche zu sprechen. Chen Chi, Mitbegründer undGeschäftsführer von Xiaozhu.com, der führenden und am schnellstenwachsenden Home-Sharing-Plattform des Landes, war als Redner bei derTagung "The Sharing Economy: Getting Down to Business" (Die SharingEconomy: Zur Sache) eingeladen.Laut einem Bericht des State Information Center Chinas wuchs derHome-Sharing-Markt im Jahr 2017 um 70,6 % und erzielte einbeschleunigtes Wachstum. "Nach über 5 Jahren Entwicklung istHome-Sharing in China tief verwurzelt und dringt auch schnell in dieStädte niedriger Ränge und auf das Land vor", kommentierte Chen Chi.Chen wies darauf hin, dass auf der Plattform Xiaozhu Städte deszweiten Ranges wie Tianjin, Chongqing und Changsha unter den amschnellsten expandierenden Märkten waren. Als Chen über dieRentabilität von Sharing-Economy-Plattformen in China sprach,eröffnete er, dass Xiaozhu ein gesundes und rentables Geschäftsmodellentwickelt hat.Als er nach den kürzlichen aktiven Bewegungen von Airbnb in Chinagefragt wurde, sagte Chen, dass es sich um ein Beispiel dafürhandelt, wie ausländische Unternehmen in Bezug auf Lokalisierung undGeschäftsinnovation von chinesischen Unternehmen lernen. Chenbetonte, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Xiaozhu in starkenOffline-Service-Fähigkeiten liegt, was hohe Anforderungen an diePhilosophie und die Ausführung des Teams stellt. Das Unternehmen hatdem Aufbau des Service-Systems und der Infrastruktur von Anfang angroße Anstrengungen gewidmet und unterscheidet sich damit von seinemKonkurrenten aus den USA.Xiaozhu.com wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eine der größtenHome-Sharing-Plattformen Chinas. Im November 2017 gab das Unternehmenbekannt, dass es in der letzten Finanzierungsrunde, angeführt vom vonJack Ma unterstützten Unternehmen Yunfeng Capital, 120 MillionenUS-Dollar erzielt hatte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/675691/CEO.jpgPressekontakt:Panlan Shi+86-185-2258-1743shipanlan@xiaozhu.comOriginal-Content von: Xiaozhu.com, übermittelt durch news aktuell