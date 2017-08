Xiaomis Preisoffensive setzt Fitbit zu!

Liebe Leser,

der sogenannte Fitness-Tracker als Wearable könnte demnächst völlig von der Smartwatch abgelöst werden. Soll heissen, der Fitness-Tracker oder auch Sport-Watch als alleiniges Gerät wird früher oder später möglicherweise von der Bildfläche verschwinden, da diese Funktion in eine Smartwatch integriert werden kann. An der Anzahl des weltweiten Absatzes gemessen betrug der Anstieg bei den Smartwatches zwischen 2015 und 2017 beachtliche 126 %. Der Anstieg beim weltweiten Absatz der Sport-Watches betrug im selben Zeitraum lediglich 33 %. Aktuell herrscht jedoch noch ein Preiskampf zwischen Fitbit und Xiaomi.

Fitbit muss auf Smartwatch aufstocken

Der weltweite Wearables-Markt wuchs im Vergleich zum Vorjahr per Q2 2017 um 8 %. Führend in diesem Segment ist seit Kurzem der chinesische Anbieter Xiaomi. Sein Absatz betrug zuletzt 3,7 Mio. Geräte. Der Absatz von Fitbit betrug per Q2 2017 3,4 Mio. Für das US-Unternehmen bedeutet es einen Rückgang beim Absatz von 40 % gegenüber dem Vorjahr. Der Vorteil von Xiaomi ist die deutliche Preisoffensive. Obwohl die Geräte nicht so viele Funktionen bieten, steigt die Popularität der Xiaomi-Angebote immer weiter. Während die Preise bei Fitbit bei 60 US-Dollar beginnen, sind die einfachsten Bänder von Xiaomi bereits für 15 US-Dollar zu erwerben. Fitbit bleibt daher nichts weiter übrig, als funktional auf eine Smartwatch aufzustocken und damit den Markt für reine Sport-Watches selbst zu besiegeln.

Jetzt bringt Cannabis auch Ihr Depot in Stimmung! +500 % Rendite dank des Cannabis-Booms!

Die Legalisierungswelle von Cannabis erreicht jetzt auch Ihr Aktiendepot! Machen Sie sich gefasst für die größte Anlagechance aller Zeiten. Dafür schenken wir Ihnen den Report „Der große Cannabis-Boom“. Erfahren Sie darin, welche Aktien jetzt durch die Decke gehen und Ihnen +500 % Gewinn bringen werden!

>> Klicken Sie dafür jetzt einfach HIER! Fordern Sie „Der große Cannabis-Boom KOSTENFREI an!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.