Xiaomi: Das war nicht zu erwarten!

Xiaomi ist am Donnerstag ohne weitere Nachrichten mit einem weiteren Abschlag in den Handel gestartet. Die Aktie des Unternehmens musste zwar nur einen Rücksetzer in Höhe von 2 % hinnehmen. Dennoch wird es nun besonders kritisch. Xiaomi könnte in den kommenden Tagen eine bedeutende Untergrenze testen müssen.

Xiaomi: Auch das noch

Es gibt wirtschaftlich betrachtet zwar auch in den kommenden Tagen wahrscheinlich keine



